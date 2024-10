10 địa phương bàn cách cùng nhau phát triển

Sáng 2-10, tại TP HCM, UBND TP HCM phối hợp với 9 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP HCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023 - 2024.



Hiệu quả, thiết thực

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết trong những năm qua, TP HCM cùng với 9 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã ký kết và triển khai nhiều chương trình hợp tác, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tại các địa phương phát triển trên nhiều phương diện, đóng góp nhất định cho sự phát triển chung của cả nước.

Lãnh đạo các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ cũng nhìn nhận các nội dung hợp tác kinh tế - xã hội bước đầu mang lại những kết quả đáng khích lệ. Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết giai đoạn 2023 - 2024, tỉnh đã thu hút được 3 dự án của nhà đầu tư TP HCM với tổng số vốn đăng ký là 613 tỉ đồng; nhiều sản phẩm nông - lâm - thủy sản, sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP Nghệ An đã được tiêu thụ tại TP HCM. Ở chiều ngược lại, nhiều sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao như giống, vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị... của các doanh nghiệp (DN) sản xuất trên địa bàn TP HCM đã được tiêu thụ rộng rãi tại Nghệ An. Hoạt động kết nối, ký kết ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ trong lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội cũng có nhiều nội dung hỗ trợ thiết thực và hiệu quả.

Tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 15 dự án của các nhà đầu tư đến từ TP HCM với tổng số vốn khoảng 29.100 tỉ đồng. Ông Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, thông tin: Có 2 DN TP HCM là Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng và Công ty CP Xây dựng bất động sản Trường Thịnh Phát quan tâm nghiên cứu đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 2 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn đầu tư 890 tỉ đồng. TP HCM cũng hỗ trợ các DN, đơn vị của tỉnh Thanh Hóa tham gia các hội chợ, triển lãm do TP HCM tổ chức để giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Hai bên đã tuyên truyền tiềm năng, thế mạnh về du lịch của mỗi địa phương, tham gia những hoạt động xúc tiến du lịch để quảng bá điểm đến, giới thiệu chương trình kích cầu, các sản phẩm/dịch vụ du lịch…

Lãnh đạo TP HCM cùng một số tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm các địa phương tại hội nghị sáng 2-10

Khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế

Theo thỏa thuận hợp tác được ký kết năm 2023, có 33 nội dung phối hợp song phương giữa TP HCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Trong đó, 26/33 nội dung đã thực hiện, 7 sự kiện còn lại sẽ tiếp tục được triển khai trong năm 2024, 2025. Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo các tỉnh thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số nội dung, lĩnh vực hợp tác chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Để việc thực hiện thỏa thuận hợp tác những tháng cuối năm 2024 và năm 2025 có hiệu quả, đi vào chiều sâu, tỉnh Nghệ An thống nhất triển khai 24 sự kiện cấp vùng và 13 nội dung hợp tác song phương giữa TP HCM và Nghệ An giai đoạn 2024 - 2025; đồng thời tập trung đẩy mạnh hợp tác xúc tiến, thu hút nhà đầu tư, xúc tiến tổ chức tour, tuyến du lịch cũng như hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu trong các lĩnh vực y tế, khoa học - công nghệ… "Nghệ An mong muốn kêu gọi các DN TP HCM đến tìm hiểu và đầu tư; đặc biệt là đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thu hút các dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư hạ tầng và kinh doanh dịch vụ logistics; đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược, các dự án quy mô lớn, có tác động lan tỏa, có tính liên kết giữa các địa phương" - ông Bùi Thanh An nói.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, đề nghị TP HCM và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn bố trí nguồn lực để đầu tư tiếp giai đoạn 2 của dự án Khu Du lịch sinh thái Sài Gòn - Ba Bể nhằm mở rộng thêm các loại hình du lịch hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ của dự án. "Tỉnh Bắc Kạn mong muốn TP HCM và các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ, liên kết để khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… của các địa phương, nhất là hợp tác về xúc tiến đầu tư, phát triển nông nghiệp, công thương, du lịch..." - ông Bình nhấn mạnh.

Với quan điểm nội dung hợp tác phải cụ thể, khả thi, dựa vào nhu cầu và năng lực thực hiện thực tế của các bên, nhằm chuyển hóa tiềm năng, lợi thế của các địa phương thành những giá trị cụ thể, ông Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, đề nghị giai đoạn 2024 - 2025, TP HCM và các địa phương tiếp tục quan tâm, triển khai phối hợp, hỗ trợ tỉnh trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Đặc biệt, mong muốn TP HCM chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Hà Nam trong công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư, quản lý, vận hành khu công nghệ cao, nhất là phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ sinh học.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh bày tỏ mong muốn thời gian tới, TP HCM hỗ trợ tổ chức thêm nhiều sự kiện xúc tiến thương mại, giúp kết nối các sản phẩm của Cao Bằng với thị trường tiêu thụ tại khu vực miền Nam. Đồng thời hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức trong lĩnh vực y tế, du lịch, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đề nghị TP HCM hỗ trợ kết nối cung cầu trên các sàn thương mại điện tử, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế; giới thiệu, kêu gọi các nhà đầu tư lớn đến đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị, Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cam kết của TP HCM Tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP HCM cùng các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ thống nhất giai đoạn tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng chuỗi cung ứng và quảng bá sản phẩm địa phương tại TP HCM. TP HCM cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, triển khai các hoạt động hợp tác sâu rộng nhằm phát huy tối đa tiềm năng của từng địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh hỗ trợ các DN, tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh phát triển và mở rộng thị trường...