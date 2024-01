10 điều kỳ quặc nhất ở châu Á có thể bạn chưa biết

Chào đón năm mới 2024, trang Wionews mới đây liệt kê ra 10 điều mê tín cười ra nước mắt ở châu Á.

1. Không cắt móng tay, móng chân vào ban đêm

Người Philippines tin việc cắt móng tay, móng chân vào ban đêm sẽ mang lại sự chết chóc trong gia đình. Người Trung Quốc cho rằng cắt móng tay vào ban đêm sẽ dẫn dụ ma quỷ.

Tương tự, người Hàn Quốc quan niệm cắt móng tay, móng chân vào ban đêm là điều xui xẻo. Thậm chí, ở Nhật Bản, người ta cho rằng bạn có thể bị chết yểu nếu cắt móng tay vào ban đêm.

Người Ấn Độ kiêng cắt móng tay, móng chân vào thứ Ba hoặc thứ Bảy. Ngoài ra, họ xem chuyện cắt tóc vào ngày thứ Năm hoặc thứ Bảy là điều không may mắn.

2. "Đắt hàng" làm phù dâu, sẽ khó thành cô dâu

Ở Trung Quốc, bạn không nên làm phù dâu quá ba lần. Nếu làm vậy, bạn sẽ "mất duyên", không thể tìm được một người chồng cho mình.

3. Bươm bướm làm mờ mắt

Ở Hàn Quốc, những sinh vật có vẻ ngoài xinh xắn này lại mang đến nhiều điều xấu xa. Người dân nước này thời xưa tin vào việc nếu lỡ tay chạm vào con bướm thì sẽ tránh không sờ vào mắt chúng. Bởi vì họ cho rằng nếu làm như vậy sẽ khiến cho đôi mắt bị mờ.

Dịp Tết Nguyên đán, đồ lót màu đỏ được bày bán ở Trung Quốc giống như bất kỳ đồ trang trí nào khác. Ảnh: xiaofei.tom.com

4. Mặc nội y đỏ cầu may và tài lộc

Để đón Tết thêm may mắn, người Trung Quốc chuộng mặc đồ lót đỏ. Bởi lẽ, màu đỏ thường được gắn với sinh khí, hạnh phúc, giàu có, may mắn và thành công. Do đó, trước Tết Nguyên đán, đồ lót màu đỏ được bày bán giống như bất kỳ đồ trang trí nào khác như câu đối hay đèn lồng.

Tuy nhiên, người Philippines không mặc màu đỏ đi dưới cơn giông vì họ tin rằng màu đỏ dễ bị sét đánh.

5. Treo gương trước cửa nhà

Chúng ta không ít lần bắt gặp những gia đình ở châu Á treo gương trước cửa nhà, nhất là gương bát quái. Theo phong thủy, họ tin rằng việc này sẽ giúp xua đuổi tà khí xấu trước nhà và mang lại dòng năng lượng tốt hơn.

Liên quan tới gương, người Trung Quốc tin rằng khi gương bị vỡ, sẽ dẫn đến sự mất cân đối và hỗn loạn trong công danh, sự nghiệp và hôn nhân, đi liền với mất mát và xui xẻo trong vận may, tài chính.

Ngược lại, ở Nhật Bản, việc vô tình làm vỡ chai lọ được cho là sẽ đem lại may mắn.

6. Tránh chỉ tay lên Mặt Trăng

Ở Trung Quốc đại lục hay vùng lãnh thổ Đài Loan, việc chỉ tay lên Mặt Trăng không có ý xúc phạm ai đó, nhưng sẽ khiến Nữ thần Mặt Trăng nổi giận. Người ta tin rằng những ai xúc phạm Nữ thần Mặt Trăng sẽ chịu trừng phạt như bị cắt tai.

Trong khi đó, ở Campuchia, bàn chân được coi là bộ phận có giá trị thấp nhất trên cơ thể. Thế nên khi giơ chân vào ai đó là một sự xúc phạm.

7. Đừng giết nhện vào buổi sáng

Theo tín ngưỡng của người Nhật Bản, nhìn thấy con nhện vào sáng sớm sẽ gặp may mắn nên người Nhật không bao giờ giết loài vật này. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn thấy con nhện vào ban đêm thì đó lại là điều xui xẻo.

Ngoài ra, người Nhật Bản cũng tin rằng một con nhện sống hơn 400 năm sẽ thành tinh và có phép thuật biến thành người.

Người Trung Quốc tin rằng bung dù trong nhà, hay gương bị vỡ là điều không tốt. Ảnh: Wionews

8. Bước qua người chồng hết ốm nghén

Người Philippines tin rằng nếu một phụ nữ mang thai nhảy qua người chồng mình, người chồng sẽ chịu thay vợ những khó chịu khi mang thai như ốm nghén.

Về làn da em bé, người Campuchia quan niệm nếu mẹ bầu uống nhiều cà phê, em bé sẽ có làn da sẫm màu hơn. Còn nếu uống rượu, em bé sẽ có làn da sáng hơn.

9. Không bung dù trong nhà

Ở Trung Quốc, Việt Nam và một số nước, bung dù trong nhà là điều cấm kỵ vì mang đến vận rủi, rước ma quỷ và bệnh tật vào nhà.

Tương tự, đội nón trong nhà cũng sẽ bị người lớn trách mắng. Theo quan niệm dân gian, lúc nhỏ đội nón trong nhà sẽ bị lùn. Do đó, người lớn thường không cho trẻ em đội nón trong nhà.

10. Ngủ một giấc thành rắn?

Điều mê tín kỳ quặc cuối cùng đến từ một số quốc gia Đông Nam Á: bạn không được nằm ngủ ngay sau khi ăn. Tại sao? Vì làm vậy bạn sẽ biến thành một con rắn.

Người Nhật cũng tin chuyện ngủ trưa ngay sau khi ăn, chỉ khác là lần này bạn sẽ biến thành bò, heo hoặc voi.