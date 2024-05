10 mẫu ô tô ế nhất thị trường, có mẫu chỉ bán được 1 chiếc/tháng

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số toàn thị trường tháng 4 vừa qua đạt 24.350 xe, giảm 11% so với tháng 3 nhưng tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi trong tháng 3, các hãng ô tô thuộc VAMA đã bán ra được tới 27.289 xe, tăng mạnh 135% so với tháng 2.



Cụ thể, trong tháng 4, doanh số bán xe du lịch đạt 17.258 xe (giảm 9% so với tháng 3), xe thương mại 6.815 chiếc (giảm 15%) và xe chuyên dụng có 277 chiêc được bán ra (tăng 21%).

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 4-2024 đạt 82.515 xe, giảm 11% so với 2023. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 14%; xe thương mại giảm 3% và xe chuyên dụng giảm 28% so với năm 2023.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm đến 17% so với cùng kỳ, trong khi xe nhập khẩu chỉ giảm 3%.