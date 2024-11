10 thanh niên lao vào đánh người nhà chủ rể tại tiệc cưới ở Quảng Nam

Ngày 30-11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 đối tượng để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam Ảnh: Công an Quảng Nam

Trước đó, tối 15-6, khi tham dự tiệc cưới của anh V.C.T (SN 2002; trú tại khối phố Khúc Lũy, phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn), nhóm thanh niên từ 20 đến 33 tuổi, trú trên địa bàn 4 phường ở thị xã Điện Bàn đã có hành vi dùng vỏ chai bia, gạch, cây… đánh gây thương tích cho một số thanh niên và người nhà của anh V.C.T.

Sau quá trình điều tra, xác minh, căn cứ các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đến nay đã bắt tạm giam 10 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

10 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Phan Văn Khánh (SN 2000, trú tại khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc), Nguyễn Cường (SN 2004, trú tại khối phố Đồng Hạnh, phường Điện Minh), Nguyễn Bá Lai (SN 1991, trú tại khối phố Quảng Hậu Đông, phường Điện Nam Trung), Lương Văn Tiến (SN 1998, trú tại khối phố Triêm Nam, phường Điện Phương). Phạm Ngọc Thạnh (SN 2004, trú tại khối phố Trung Phú 2, phường Điện Minh), Võ Như Quốc (SN 2003, trú tại khối phố Quảng Lăng A, phường Điện Nam Trung), Đặng Văn Vương (SN 1996, trú tại khối phố Quảng Lăng B, phường Điện Nam Trung), Huỳnh Tấn Hiếu (SN 1997, trú tại khối phố Quảng Hậu Đông, phường Điện Nam Trung), Lý Xuân Quang (SN 1999, trú tại khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc), Phạm Châu Thịnh (SN 2001, trú tại khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc).