HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

100 suất hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Cần Giờ (cũ)

GIANG NAM

(NLĐO) - 100 suất hỗ trợ học tập trị giá 100 triệu đồng được trao cho học sinh nghèo huyện Cần Giờ (cũ) trước thềm năm học mới 2025-2026

Ngày 28-8, Hội Cựu chiến binh TP HCM phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức chương trình trao quà "Tiếp sức đến trường" cho con, cháu hội viên cựu chiến binh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An (huyện Cần Giờ cũ), nhân dịp năm học mới 2025 - 2026.

100 suất học bổng tiếp sức học sinh nghèo Cần Giờ đến trường- Ảnh 1.

Trung tướng Hồ Văn Đức – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM, phát biểu chia sẻ, động viên các em học sinh chăm ngoan, học giỏi

Chương trình nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh trước thềm năm học mới, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức hội và cơ quan báo chí đối với cộng đồng, đặc biệt là những gia đình còn nhiều khó khăn.

Tại buổi lễ, đại diện Báo Người Lao Động và đại diện Hội Cựu chiến binh TP HCM đã trao tặng 100 suất hỗ trợ học tập, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng (nằm trong chương trình Học bổng của Báo Người Lao Động), cho con cháu hội viên cựu chiến binh và con em các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Những suất hỗ trợ học tập này sẽ tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đến dự chương trình có Trung tướng Hồ Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM, đại diện Ban Biên tập Báo Người Lao Động, cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo hội viên cựu chiến binh.

100 suất học bổng tiếp sức học sinh nghèo Cần Giờ đến trường- Ảnh 2.

Trung tướng Hồ Văn Đức – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM trao các suất hỗ trợ học tập cho học sinh

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Hồ Văn Đức nhấn mạnh 100 suất hỗ trợ học tập do Báo Người Lao Động tài trợ dành cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Cần Giờ (cũ) mang ý nghĩa đặc biệt trong thời điểm cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đồng thời, khi năm học mới 2025 - 2026 đang cận kề, sự hỗ trợ này càng trở nên thiết thực, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

Trung tướng Hồ Văn Đức khẳng định: "Học sinh là tương lai của đất nước. Việc đồng hành, tiếp sức cho các em đến trường không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình, mà còn góp phần vun đắp, ươm mầm những thế hệ công dân có ích cho xã hội".

100 suất học bổng tiếp sức học sinh nghèo Cần Giờ đến trường- Ảnh 3.

Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng, đại diện Báo Người Lao Động chia sẻ về Quỹ học bổng của Báo Người Lao Động

Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng, đại diện Báo Người Lao Động chia sẻ, ngoài nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh thông tin, cơ quan báo chí còn có trách nhiệm xã hội trong các hoạt động an sinh cộng đồng. 

Trong nhiều năm qua, Báo Người Lao Động đã phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức thực hiện nhiều chương trình chăm lo thiết thực cho người lao động, gia đình chính sách, trẻ em nghèo hiếu học trên địa bàn TP HCM và các tỉnh, thành.

100 suất học bổng tiếp sức học sinh nghèo Cần Giờ đến trường- Ảnh 4.

100 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Cần Giờ (cũ)

Chị Nguyễn Thị Thu (xã Bình Khánh) xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi làm nghề buôn bán nhỏ, kinh tế rất khó khăn. Nhờ phần quà này, con tôi có thêm điều kiện mua sách vở, chuẩn bị cho năm học mới".

100 suất học bổng tiếp sức học sinh nghèo Cần Giờ đến trường- Ảnh 5.

Trung tướng Hồ Văn Đức – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM động viên các em học sinh chăm lo học tập

100 suất học bổng tiếp sức học sinh nghèo Cần Giờ đến trường- Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Thu Sương - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch UB MTTQ xã Cần Giờ, trao các suất hỗ trợ học tập cho học sinh vượt khó học giỏi

100 suất học bổng tiếp sức học sinh nghèo Cần Giờ đến trường- Ảnh 7.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng các suất hỗ trợ học tập cho học sinh

100 suất học bổng tiếp sức học sinh nghèo Cần Giờ đến trường- Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban xây dựng đảng xã Bình Khánh, trao các suất hỗ trợ học tập cho học sinh

100 suất học bổng tiếp sức học sinh nghèo Cần Giờ đến trường- Ảnh 9.

Đại diện Hội Cựu chiến binh TP HCM trao tặng các suất hỗ trợ học tập

Chương trình "Tiếp sức đến trường" của Hội Cựu chiến binh TP HCM và Báo Người Lao Động đã lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong xã hội. Qua đó, không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tạo động lực tinh thần cho học sinh nghèo hiếu học, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ cho thành phố và đất nước trong tương lai.

Tin liên quan

Đoàn công tác TP HCM tặng sách, thiết bị học tập và học bổng cho học sinh Đặc khu Côn Đảo

Đoàn công tác TP HCM tặng sách, thiết bị học tập và học bổng cho học sinh Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Trong dịp tổ chức chương trình tri ân tại Đặc khu Côn Đảo, lãnh đạo TP HCM đã trao tặng sách, thiết bị học tập và học bổng cho học sinh

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu

(NLĐO)- Hơn 200 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đến từ 12 cơ sở đào tạo thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam tham gia giao lưu

Báo Người Lao Động trao 2.000 lá cờ Tổ quốc và 25 suất học bổng

(NLĐO) - Báo Người Lao Động đã trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho chính quyền và người dân TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để thực hiện Đường cờ Tổ quốc tại địa phương.

suất học bổng Hội Cựu chiến binh năm học mới tiếp sức đến trường hoàn cảnh khó khăn chi phí học tập dụng cụ học tập quỹ học bổng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo