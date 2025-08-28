Ngày 28-8, Hội Cựu chiến binh TP HCM phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức chương trình trao quà "Tiếp sức đến trường" cho con, cháu hội viên cựu chiến binh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An (huyện Cần Giờ cũ), nhân dịp năm học mới 2025 - 2026.

Trung tướng Hồ Văn Đức – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM, phát biểu chia sẻ, động viên các em học sinh chăm ngoan, học giỏi

Chương trình nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh trước thềm năm học mới, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức hội và cơ quan báo chí đối với cộng đồng, đặc biệt là những gia đình còn nhiều khó khăn.

Tại buổi lễ, đại diện Báo Người Lao Động và đại diện Hội Cựu chiến binh TP HCM đã trao tặng 100 suất hỗ trợ học tập, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng (nằm trong chương trình Học bổng của Báo Người Lao Động), cho con cháu hội viên cựu chiến binh và con em các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Những suất hỗ trợ học tập này sẽ tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đến dự chương trình có Trung tướng Hồ Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM, đại diện Ban Biên tập Báo Người Lao Động, cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo hội viên cựu chiến binh.

Trung tướng Hồ Văn Đức – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM trao các suất hỗ trợ học tập cho học sinh

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Hồ Văn Đức nhấn mạnh 100 suất hỗ trợ học tập do Báo Người Lao Động tài trợ dành cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Cần Giờ (cũ) mang ý nghĩa đặc biệt trong thời điểm cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đồng thời, khi năm học mới 2025 - 2026 đang cận kề, sự hỗ trợ này càng trở nên thiết thực, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

Trung tướng Hồ Văn Đức khẳng định: "Học sinh là tương lai của đất nước. Việc đồng hành, tiếp sức cho các em đến trường không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình, mà còn góp phần vun đắp, ươm mầm những thế hệ công dân có ích cho xã hội".

Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng, đại diện Báo Người Lao Động chia sẻ về Quỹ học bổng của Báo Người Lao Động

Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng, đại diện Báo Người Lao Động chia sẻ, ngoài nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh thông tin, cơ quan báo chí còn có trách nhiệm xã hội trong các hoạt động an sinh cộng đồng.

Trong nhiều năm qua, Báo Người Lao Động đã phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức thực hiện nhiều chương trình chăm lo thiết thực cho người lao động, gia đình chính sách, trẻ em nghèo hiếu học trên địa bàn TP HCM và các tỉnh, thành.

100 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Cần Giờ (cũ)

Chị Nguyễn Thị Thu (xã Bình Khánh) xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi làm nghề buôn bán nhỏ, kinh tế rất khó khăn. Nhờ phần quà này, con tôi có thêm điều kiện mua sách vở, chuẩn bị cho năm học mới".

Trung tướng Hồ Văn Đức – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM động viên các em học sinh chăm lo học tập

Bà Nguyễn Thị Thu Sương - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch UB MTTQ xã Cần Giờ, trao các suất hỗ trợ học tập cho học sinh vượt khó học giỏi

Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng các suất hỗ trợ học tập cho học sinh

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban xây dựng đảng xã Bình Khánh, trao các suất hỗ trợ học tập cho học sinh

Đại diện Hội Cựu chiến binh TP HCM trao tặng các suất hỗ trợ học tập

Chương trình "Tiếp sức đến trường" của Hội Cựu chiến binh TP HCM và Báo Người Lao Động đã lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong xã hội. Qua đó, không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tạo động lực tinh thần cho học sinh nghèo hiếu học, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ cho thành phố và đất nước trong tương lai.