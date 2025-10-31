112 dự án vào bán kết cuộc thi khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 30-10, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM đã tổ chức vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025 với chủ đề "Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp bền vững".

Đây là cuộc thi thường niên do UBND TP HCM chỉ đạo, có quy mô toàn quốc. Ngay lần đầu tổ chức, cuộc thi đã thu hút hàng trăm hồ sơ tham gia.

Một tác giả trình bày dự án tại cuộc thi

Sau vòng sơ tuyển, 112 dự án xuất sắc được chọn vào vòng bán kết - tổ chức từ ngày 30-10 đến 2-11 - để tuyển chọn vào vòng chung kết, có cơ hội nhận hỗ trợ ươm tạo, kết nối đầu tư và thương mại hóa sản phẩm. Giải cao nhất cuộc thi lên đến 200 triệu đồng, gồm tiền mặt, gói ươm tạo, đào tạo, giấy chứng nhận và kỷ niệm chương.

Các dự án xuất sắc sẽ được xem xét tham gia chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 20/2023 của HĐND TP HCM, với mức hỗ trợ lên tới 400 triệu đồng/dự án ở giai đoạn tăng tốc.