122 tác phẩm vào chung khảo Giải Báo chí toàn quốc của ngành văn hóa

Chiều 9-10, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo vòng Chung khảo Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần thứ 3.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân làm Chủ tịch Hội đồng chung khảo. Ảnh: Trần Huấn

Chỉ trong gần 4 tháng phát động, tính đến hết ngày 10-8-2025, Ban Thư ký - Tổng hợp Giải đã nhận được 1.040 tác phẩm báo chí gửi dự thi từ hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Đây là con số rất cao đối với một giải báo chí chuyên ngành, đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Số lượng và chất lượng của các tác phẩm dự thi năm nay cho thấy sự quan tâm sâu sắc của đội ngũ người làm báo đối với lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình.

Sau quá trình rà soát kỹ lưỡng, 927 tác phẩm đủ điều kiện đã được đưa vào vòng sơ khảo (từ ngày 30-8 đến 15-9-2025).

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình phát biểu. Ảnh: Trần Huấn

Trải qua quá trình thẩm định độc lập và thảo luận tập trung, các Tiểu ban Sơ khảo đã chọn ra 122 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng Chung khảo, phân bổ theo các loại hình báo chí.

Theo đánh giá của Hội đồng Sơ khảo, tác phẩm dự Giải không chỉ nhiều về số lượng, đa dạng về đề tài, mà còn đạt chất lượng chuyên môn tốt, quy tụ được nhiều cơ quan báo chí lớn, nhỏ ở Trung ương và địa phương. Các tác phẩm đều bám sát các chủ đề lớn, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của năm 2024 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình.

Phát biểu khai mạc vòng chấm Chung khảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến phát triển văn hóa thông qua việc ban hành nhiều Nghị quyết về văn hóa. Hiện tại, Bộ VH-TT-DL đang dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết khi được ban hành sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.



"Với những chuyển biến tích cực về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thời gian qua, đây sẽ là chất liệu để các nhà báo có thêm nhiều bài viết, vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam"-Thứ trưởng Lê Hải Bình khẳng định.

122 tác phẩm xuất sắc được chọn vào vòng Chung khảo. Ảnh: Trần Huấn

Ông Trần Thái Sơn, Trưởng ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cho biết các tác phẩm đều bám sát các chủ đề lớn, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của năm 2024-2025 trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình.

"Một số mảng đề tài nổi bật được nhiều nhóm giả quan tâm, khai thác như vấn đề văn hóa vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc, cơ hội trong xây dựng và phát triển nền công nghiệp giải trí, thị trường điện ảnh, thị trường sách và văn hóa đọc; phát triển du lịch, thể thao, xây dựng gia đình, bảo vệ trẻ em; gìn giữ và phát huy, vấn đề bảo tồn di tích, di sản văn hóa Việt Nam, văn hóa 54 dân tộc nói riêng như tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, thờ Thần Nông, tín ngưỡng Tam giáo..."- ông Trần Thái Sơn nói.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 11-2025 tại Hà Nội.