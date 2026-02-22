13 cây mai tại Đại học Cần Thơ lưu giữ tên 13 tỉnh, thành miền Tây trước đây

Ngày 22-2, một đại diện của Đại học Cần Thơ cho biết nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (31/3/1966 – 31/3/2016), Đại học Cần Thơ đã đón nhận những món quà lưu niệm là cây mai của 13 tỉnh, thành miền Tây trước đây, gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và TP Cần Thơ.

Nhà điều hành của Đại học Cần Thơ

Cây mai của Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long và TP Cần Thơ phát triển tốt, có dáng khá đẹp so với những cây mai còn lại

Cây mai của Đồng Tháp và An Giang không phát triển tốt bằng nhưng cây mai của các tỉnh, thành còn lại

Những cây mai sau đó được trồng phía trước nhà điều hành của trường. Mỗi khi có dịp đi ngang qua khu vực này, nhiều người cảm thấy thích thú với món quà lưu niệm còn giữ lại tên của 13 tỉnh, thành miền Tây trước khi sáp nhập.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong 13 cây mai thì 2 cây mai của tỉnh Hậu Giang và tỉnh Đồng không phát triển tốt bằng những cây mai còn lại.

Trong khi đó, cây mai của tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long và TP Cần Thơ phát triển tốt, có dáng khá đẹp so với những cây mai còn lại.

Ngoài 13 cây mai nêu trên, trước nhà điều hành của Đại học Cần Thơ còn trồng lưu niệm cây mai của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng nhân dịp kỷ niêm 50 năm ngày thành lập trường.

Cây mai của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tuy nhiên, do không được lặt lá đúng thời điểm nên tất cả 13 cây mai đều không nở hoa vào dịp Tết Bính Ngọ 2026. Điền này khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối.