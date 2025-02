13 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện Công an 1 tỉnh xin nghỉ hưu trước tuổi

Sáng 17-2, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác đối với những cán bộ, lãnh đạo xin nghỉ hưu trước tuổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao tặng quà cho những cán bộ, lãnh đạo xin nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: Công an Nam Định

Theo Công an tỉnh Nam Định, nhận thức sâu sắc quy định, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, đến nay, Công an tỉnh Nam Định đã có 13 cán bộ lãnh đạo xung phong xin nghỉ hưu trước tuổi.

Cụ thể, có 6 Trưởng phòng, 1 Trưởng Công an huyện, 4 Phó Trưởng phòng và 2 Phó Trưởng Công an huyện. Trong đó, có 5 lãnh đạo còn thời gian công tác từ 30 đến dưới 60 tháng (2 Trưởng phòng, 1 Trưởng Công an huyện và 2 Phó Trưởng phòng).

Ngoài 13 lãnh đạo xin nghỉ hưu trước tuổi, Công an tỉnh Nam Định còn có 55 lãnh đạo, chỉ huy xung phong bố trí giữ chức vụ thấp hơn (có 1 Trưởng phòng, 1 Trưởng Công an huyện; 1 Phó Trưởng Công an huyện; 38 Đội trưởng, 6 Trưởng Công an xã; 8 Phó Đội trưởng) để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh.

Không chỉ có 13 lãnh đạo cấp phòng xin nghỉ hưu trước tuổi, Công an Nam Định còn có 55 cán bộ, lãnh đạo xin được bố trí công việc thấp hơn để tạo điều kiện cho việc sắp xếp bộ máy

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trân trọng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những cán bộ, lãnh đạo xin nghỉ hưu trước tuổi và xung phong xin giữ vị trí thấp hơn, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng cống hiến vì nhiệm vụ chính trị chung của Công an tỉnh Nam Định.

Đồng thời, cho biết đây đều là những cán bộ mẫn cán, được đào tạo cơ bản, nhiều cán bộ sớm trưởng thành từ cơ sở, có bề dày kinh nghiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy ở các đơn vị, lĩnh vực công tác khác nhau, có nhiều đóng góp cho Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị với những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, nhưng cán bộ về xin nghỉ hưu trước tuổi tiếp tục góp sức vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh Nam Định ngày càng trong sạch, vững mạnh.