14 nhân sự ngành y tế trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngành y tế có 14 ứng viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tiếp tục được cử tri tỉnh Bắc Ninh tín nhiệm bầu, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031).

Trước đó, ngày 7-3, tại buổi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cam kết nếu được tín nhiệm sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thành đầy đủ trách nhiệm đại biểu, nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri; tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả chính sách y tế; tăng cường giám sát, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, y tế, dân số; góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền; đồng thời đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn; nêu gương, đổi mới, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Danh sách 14 đại biểu ngành y tế trúng cử Quốc hội khóa XVI gồm:

1. Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế. Trước đó bà là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa XV.

2. PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM; 4 lần trúng cử đại biểu Quốc hội (các khóa XIII, XIV, XV, XVI).

3. PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; 3 lần trúng cử đại biểu Quốc hội (các khóa XIV, XV, XVI).

4. TS-BS Phạm Kiều Anh Thơ, giảng viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; là đại biểu trẻ nhất trong nhóm trúng cử lần này.

5. TS Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

6. TS-BS Phạm Thu Xanh, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng.

7. BS Nguyễn Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình (Hưng Yên).

8. TS-BS Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

9. TS-BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.

10. PGS-TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

11. BS Huỳnh Kim Minh Tâm, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

12. BS Nguyễn Thanh Ngân, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

13. PGS-TS Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

14. PGS-TS-BS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Các đại biểu ngành y tế, với chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả lập pháp và chất lượng hệ thống y tế.