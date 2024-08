15 cá nhân đoạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần 24 năm 2024

Các cá nhân này gồm: ông Phan Văn Điền, kỹ sư an toàn chuyên trách Tổng Công ty Điện lực TP HCM; ông Nguyễn Quang Duy Lâm, Trưởng Phòng Sản xuất Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam (KCX Linh Trung I, TP HCM); ông Võ Sỹ Danh, cán bộ Phòng Kỹ thuật Công ty Truyền tải điện 4; ông Đỗ Thành Trung, Trưởng Phòng Cải tiến quy trình sản xuất Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (Khu Công nghệ cao TP HCM); ông Trần Tiến Đạt, Trưởng nhóm Bảo trì và Dự án tự động hóa thông minh phân xưởng PBC Nhà máy Unilever (KCN Tây Bắc Củ Chi); ông Nguyễn Thành Long, kỹ sư hóa Công ty CP Cao su Bến Thành (Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn); ông Cao Minh Chánh, kỹ sư điện tử truyền thông Công ty TNHH Intel Products Vietnam; bà Dương Thị Ngọc Hân, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin Công ty CP cấp nước Trung An (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn); ông Nguyễn Minh Hoàng, Tổ trưởng Tổ Phát triển ứng dụng Phòng Công nghệ thông tin Công ty CP Cấp nước Nhà Bè (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn); bà Phùng Thị Hữu Hạnh, Giám đốc Xưởng Chế biến thực phẩm Công ty CP Thực phẩm Cholimex; ông Nguyễn Hoàng Duy Lưu, kỹ sư cảnh quan và kỹ thuật hoa viên Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao); ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Jabil Việt Nam - Khu Công nghệ cao TP HCM; ông Lê Quang Luân, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM; ông Nguyễn Thanh Lâm, cán bộ kỹ thuật phụ trách an toàn lao động Chi nhánh Công ty CP TICO - Công ty CP TICO; ông Trần Đình Vũ, nhân viên marketing Xí nghiệp Bao bì Liksin (Tổng Công ty Liksin).



Ông Nguyễn Thanh Lâm - cán bộ Kỹ thuật phụ trách an toàn lao động, Chi nhánh Công ty CP TICO (trái), cùng đồng nghiệp Ảnh: Cao Hường

Năm nay, Ban Tổ chức Giải thưởng Tôn Đức Thắng nhận được 44 hồ sơ từ 21 đơn vị gửi tham gia. Các hồ sơ thuộc 10 ngành nghề: cơ khí - chế tạo máy, điện công nghiệp - điện lạnh - điện tử, công nghệ thông tin, xây dựng, chế biến lương thực - thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, quản trị kinh doanh, hóa học và ngành nghề khác.

Từ 44 hồ sơ tham gia giải thưởng, hội đồng sơ tuyển chọn 15 cá nhân xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Dự kiến lễ trao giải diễn ra trong tháng 8-2024, nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đây là giải thưởng cấp thành phố, tôn vinh những công nhân, kỹ sư có nhiều sáng kiến cải tiến nổi bật, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp. Giải thưởng do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp LĐLĐ TP HCM tổ chức. Qua 23 năm, đã có 242 kỹ sư, công nhân - lao động tiêu biểu của thành phố được vinh dự nhận giải thưởng.