15 năm làm nghề của biên kịch Thanh Hương

Sự kiện quy tụ nhiều văn nghệ sĩ tham gia: Nhà thơ Lê Tú Lệ - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM; đạo diễn - NSƯT Nhâm Minh Hiền; đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền; đạo diễn Minh Cao; đạo diễn Quách Khoa Nam; NSƯT Hạnh Thúy; NSƯT Kim Tuyến; NSƯT Liễu Tuyết Thu; NSƯT Cát Tường; NSƯT Hồng Vân; MC Quỳnh Hoa… cùng các bạn bè thân thiết nhiều năm qua của nữ biên kịch.



Biên kịch Đỗ Thị Thanh Hương sau 15 năm làm nghề đã có "gia sản" gần 30 bộ phim truyền hình với trên dưới 1.200 tập phim. Một số phim do bà biên kịch có: "Mật mã hoa hồng vàng", "Con gái bố già", "Mùa sen cạn", "Pha lê không dễ vỡ", "Trúng số"… Tác phẩm gần nhất chuẩn bị được phát sóng trên nền tảng VieON do bà biên kịch là "Hạnh phúc bị đánh cắp" do đạo diễn - NSƯT Nhâm Minh Hiền thực hiện. Kịch bản phim sắp bấm máy do bà biên kịch có tên "Gót ngựa hoang".

Biên kịch Đỗ Thị Thanh Hương (hàng đứng, thứ 2 từ trái sang) chung vui tại sự kiện. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

"Cứ mỗi 5 năm, tôi lại tổ chức tiệc kỷ niệm một lần để nhìn lại chặng đường đã qua, những thành tựu trong nghề và lần này đã là kỷ niệm 15 năm. Tôi vẫn hừng hực lửa đam mê, khát khao với nghề, mong mỏi viết nên những câu chuyện nóng bỏng và tràn đầy tự tin rằng khán giả Việt vẫn yêu thương phim Việt. Nhiều người vẫn ngồi trước màn ảnh nhỏ theo dõi từng tập phim. Nếu làm tốt, cho ra sản phẩm chất lượng thì nhà làm phim vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả" - biên kịch Thanh Hương chia sẻ.