Ngày 26-6, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ra công điện khẩn về tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước, bảo vệ an toàn cho trẻ em trên địa bàn trước thực trạng có nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra trong thời gian qua.



Vụ đuối nước ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa hôm 22-6 khiến 3 người tử vong, trong đó có 1 trẻ em

Theo công điện, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 16 vụ tai nạn, thương tích trẻ em, làm 20 trẻ em tử vong; trong đó, có 12 vụ tai nạn đuối nước, làm 15 trẻ em tử vong.

Gần nhất, vào ngày 22-6, tại bãi biển xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa xảy ra 1 vụ đuối nước làm 3 người tử vong (trong đó có 1 trẻ em).

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước trẻ em chủ yếu là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em của cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa hiệu quả; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên; việc rà soát, thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em chưa được chú trọng; hoạt động thông tin, giáo dục, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước và dạy bơi cho trẻ em chưa được triển khai rộng rãi; nhiều gia đình quản lý, giám sát con em mình chưa chặt chẽ; bản thân trẻ em thiếu kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu và tự cứu đuối nước…

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em tại Công văn số 8685/UBND-VX ngày 19-6-2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tăng cường tổ chức các đợt cao điểm hành động, các chiến dịch truyền thông sâu rộng về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em; tập trung triển khai ngay các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; điều tra, xác minh nguyên nhân các vụ tai nạn, thương tích gây tử vong đối với nhiều trẻ em hoặc có tính chất nghiêm trọng và xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP chỉ đạo rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ; tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến giao thông đường thủy nội địa có phương tiện chở trẻ em để hướng dẫn, xử lý vi phạm; chỉ đạo chính quyền cấp xã, thôn tạo điều kiện cho trẻ em có môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh trong dịp hè; phối hợp với gia đình quản lý, giám sát trẻ em, học sinh trong thời gian nghỉ học, bảo đảm an toàn, nhất là phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em.