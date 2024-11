1.500 vận động viên chinh phục DNSE Aquaman Vietnam

Chiều 29-11, Báo VnExpress tổ chức họp báo thông tin về DNSE Aquaman Vietnam 2024. Đây là mùa giải thứ ba, DNSE Aquaman Vietnam tiếp tục mang đến cho cộng đồng vận động viên những trải nghiệm hoàn toàn mới khi thay đổi địa điểm tổ chức. Sau Trà Cổ (Quảng Ninh), Phan Thiết (Bình Thuận), giải đến với Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Giải chạy thu hút hơn 1.500 vận động viên

DNSE Aquaman Vietnam 2024 thu hút hơn 1.500 vận động viên đăng ký tham dự, bao gồm các vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên bán chuyên trong nước và quốc tế. Các nội dung thi đấu gồm: Aquaman Solo (bơi 2km - chạy 21km) - Aquaman Relay (tiếp sức bơi chạy); Half Aqua (bơi 1km - chạy 10km) và Sprint Aqua (bơi 500m - chạy 5km).

Tổng giá trị giải thưởng cho các hạng mục lên tới 200 triệu đồng. Đặc biệt, nội dung thi đấu đồng đội sẽ xuất hiện lần đầu tại giải đấu năm nay.

DNSE Aquaman Vietnam 2024 chính thức khởi tranh vào sáng 1-12. Hơn 1.500 vận động viên sẽ chinh phục cung đường bơi bên bãi cát trải dài trắng mịn, nước biển trong xanh tại khu vực bãi biển Hamptons Plaza Ho Tram.

Giải năm nay được tổ chức tại khu vực có cung đường ven biển đẹp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ở phần chạy, vận động viên thi đấu trên cung đường ven biển Lộc An – Bình Châu bằng phẳng, không có dốc. Một bên cung đường là biển, một bên là rừng nguyên sinh Bình Châu – Phước Bửu. Để đảm bảo an toàn cho các vận động viên tham dự, ban tổ chức bố trí rất nhiều điểm cứu hộ, phao an toàn và SUP hỗ trợ trên đường bơi.

Cùng với việc tận hưởng thiên nhiên xanh mát, ban tổ chức hướng đến một giải đấu xanh, hạn chế rác thải nhựa, ưu tiên sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường trong công tác thiết lập đường bơi, đường chạy. Ngoài mục tiêu đảm bảo điều kiện thuận lợi, an toàn cho vận động viên thi đấu, DNSE Aquaman Vietnam hướng đến bảo vệ môi trường xanh, sạch cho các loài sinh vật biển.