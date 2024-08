17 thanh niên Việt Nam tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2024

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (gọi tắt: SSEAYP, tiếng Anh: The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program) là chương trình giao lưu thanh niên quốc tế thường niên do Chính phủ Nhật Bản và 10 quốc gia khối ASEAN phối hợp tổ chức.

Mục tiêu của SSEAYP là tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á. Chương trình là một trong những hoạt động đối ngoại thường niên quan trọng nhất của thanh niên trong khu vực và Nhật Bản.