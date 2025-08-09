18 tỉ đồng chăm lo cho 18.000 đoàn viên - lao động khó khăn

Chiều 8-8, Liên đoàn Lao động TP HCM đã triển khai chương trình trao tặng quà cho đoàn viên - lao động tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tham dự chương trình có ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM; ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM; ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM...

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, tại chương trình

Ông Phan Hồng Ân cho biết: "Chương trình thăm hỏi, tặng quà này là một điểm nhấn rất ý nghĩa, thể hiện rõ nét tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" mà Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam luôn đề cao. Đó không chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền mà Liên đoàn Lao động thành phố đã chuyển hóa thành những hành động cụ thể, thiết thực".

Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, phát biểu tại chương trình

Ông Ân cho rằng đây là dịp để thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với lực lượng lao động - những người đã và đang trực tiếp tạo ra của cải vật chất, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Dịp này, Liên đoàn Lao động TP HCM đã ban hành kế hoạch chăm lo cho 18.000 đoàn viên - lao động và cán bộ Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 18 tỉ đồng.

Riêng Tổ công tác quản lý địa bàn số 3 của LĐLĐ TP HCM được phân bổ 2.700 suất hỗ trợ, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Trong đó, 100 suất đã được trao trực tiếp và 2.600 suất còn lại sẽ được chuyển khoản.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, trao tặng quà cho đoàn viên - lao động, cán bộ Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, trao tặng quà cho người lao động và cán bộ Công đoàn



Các đoàn viên - lao động, cán bộ Công đoàn được lãnh đạo thành phố trao tặng các phần quà

Chị Nguyễn Thị Hương, Công ty CP Gas Thủ Đức, bày tỏ: "Trong những lúc khó khăn nhất, chúng tôi luôn cảm nhận được sự đồng hành, sẻ chia và chở che từ tổ chức Công đoàn như một điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp chúng tôi thêm niềm tin, thêm động lực để tiếp tục cống hiến. Những phần quà ý nghĩa, những lời thăm hỏi, động viên từ lãnh đạo thành phố và tổ chức Công đoàn không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn cổ vũ to lớn về tinh thần đối với chúng tôi".