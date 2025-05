189 cán bộ, chiến sĩ công an ở An Giang và Tiền Giang nghỉ hưu theo nguyện vọng

Ngày 23-5, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, nghỉ chờ hưu đối với 68 người là lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy cấp đội, cấp xã và cán bộ.

Trong đó, lãnh đạo cấp phòng là 13 người; chỉ huy cấp đội là 21 người; chỉ huy cấp xã là 20 người và cán bộ là 14 người.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trao quyết định nghỉ hưu cho các lãnh đạo cấp phòng

Đại tá Lâm Phước Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang - chủ trì buổi lễ đã biểu dương, ghi nhận những cống hiến, nỗ lực và kết quả công tác của các lãnh đạo, chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ nhận quyết định đợt này, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của công an toàn tỉnh.

"Các đồng chí nghỉ công tác hưởng chế độ hôm nay đều là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo cơ bản, là lãnh đạo chỉ huy trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau. Dù ở bất cứ cương vị nào, các đồng chí vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao" – đại tá Lâm Phước Nguyên nhấn mạnh.

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trao quyết định nghỉ hưu cho các chỉ huy cấp đội

Cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi cho 121 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, 31 người là chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh (5 trưởng phòng, 26 phó trưởng phòng) và 90 người là chỉ huy cấp đội, chỉ huy công an cấp xã và cán bộ, hợp đồng lao động.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu cho các trưởng phòng.

Đại tá Trần Văn Tròn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu cho các phó trưởng phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Nhựt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang - mong muốn những cán bộ, chiến sĩ nghỉ hưu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống; tích cực vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến, kinh nghiệm cho lực lượng công an, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.