HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

2 cổ phiếu bị HOSE đình chỉ giao dịch

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- BCG và TCD bị HoSE chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch do vi phạm về công bố thông tin báo cáo tài chính.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa công bố về việc sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu của 2 công ty từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch. Đó là Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (Bamboo Capital- mã chứng khoán BCG) và Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (Tradico- mã chứng khoán TCD).

Theo đó, Bamboo Capital và Tracodi hiện đang trong diện hạn chế giao dịch do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Đến thời điểm hiện tại cả 2 công ty vẫn chưa thực hiện công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2024 (riêng lẻ và hợp nhất). Cổ phiếu TCD và BCG đồng thời được theo dõi ở diện cảnh báo và diện kiểm soát vào ngày 30-9.

Từ đó, theo quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là: "Chứng khoán bị đình chỉ giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: a) Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên có soát xét quá 06 tháng so với thời hạn quy định".

2 cổ phiếu bị HoSE đình chỉ giao dịch - Ảnh 1.

Thương hiệu BCG nổi tiếng trên sàn HOSE

Vì vậy cổ phiếu BCG và TCD sẽ bị HoSE chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch theo quy định.

Ngoài ra, HoSE cũng lưu ý 2 công ty Bambo Capital và Tradico là theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định: "Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: i) Tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp bảo cáo tài chính năm được kiểm toán trong 3 năm liên tiếp hoặc kết thúc năm tài chính mà tổ chức niêm yết không thực hiện nghĩa vụ báo cáo đối với báo cáo tài chính kiểm toán của năm tài chính liền trước".

Vì vậy 2 cổ phiếu BCG và TCD sẽ rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc nếu kết thúc năm tài chính 2025 mà công ty không thực hiện nghĩa vụ báo cáo đối với BCTC kiểm toán năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, 2 cổ phiếu này hiện đang ở mức chỉ vài ngàn đồng cổ phiếu, với thanh khoản rất thấp. Cụ thể đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán 1-10, BCG có giá 3.230 dđồng/cổ phiếu, và TCD còn 2.410 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan

Cựu chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố

Cựu chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố

(NLĐO)- Nguyễn Hồ Nam, cựu chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, bị khởi tố song chưa được công bố tội danh.

Bamboo Capital có chủ tịch mới

(NLĐO)- Ông Tan Bo Quan, Andy (sinh năm 1986) được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT của Bamboo Capital từ tháng 5-2021.

mã chứng khoán Bamboo Capital HOSE công bố thông tin đình chỉ giao dịch Tradico
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo