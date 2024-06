2 công an xây xát khi vây bắt đối tượng trốn truy nã nhiễm HIV

Ngày 5-6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết được quần chúng nhân dân hỗ trợ, Công an huyện Thạch Thành đã vây bắt Nguyễn Tăng Minh (SN 1983, ngụ xã Thành Trực, huyện Thạch Thành), là đối tượng trốn truy nã về tội cố ý gây thương tích bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã từ tháng 10-2006.



Nguyễn Tăng Minh - kẻ trốn truy nã nhiễm HIV bị Công an huyện Thạch Thành bắt giữ thành công. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 26-5, Tổ công tác của Công an huyện Thạch Thành và Công an xã Thành Trực đã phát hiện và khống chế, bắt giữ Nguyễn Tăng Minh khi người này đang lẩn trốn tại một đồi mía trên địa bàn xã Thành Trực.

Trong quá trình bắt giữ, do kẻ trốn truy nã vùng vẫy, chống trả quyết liệt lại lực lượng vây bắt khiến 2 cán bộ công an bị xây xát chảy máu.

Ngay sau khi bắt giữ được Nguyễn Tăng Minh, Công an huyện Thạch Thành đã đưa 2 cán bộ trực tiếp tiếp xúc với Minh đi điều trị chống phơi nhiễm HIV/AIDS.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông báo và bàn giao Nguyễn Tăng Minh cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận xử lý theo quy định.