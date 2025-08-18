HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

2 người thiệt mạng trên vùng biển Quảng Ninh do dông lốc

Tr.Đức

(NLĐO)- Cơn dông lốc kèm mưa lớn kéo dài 30 phút đã khiến một bè mảng trên biển khu vực Ba Hòn, thôn Bình Hải, xã Đầm Hà bị lật, làm 2 người thiệt mạng

UBND xã Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết khoảng 18 giờ 15 phút ngày 17-8, trên địa bàn xảy ra dông lốc. Khoảng 20 giờ cùng ngày, UBND xã Đầm Hà nhận được tin báo từ Công an xã về vụ tai nạn lật bè do ông Ng.V.M. (SN 1980, trú tại thôn Quảng Minh 3, xã Đầm Hà), làm chủ. Chiếc bè chở 17 người, xuất phát từ bến Ghềnh Võ, xã Quảng Hà, để đi ra khu vực vùng biển thôn Bình Hải, xã Đầm Hà, làm công việc nuôi ngao.

2 người thiệt mạng trên vùng biển Quảng Ninh do dông lốc- Ảnh 1.

Khu vực tìm thấy chiếc bè mảng bị lật. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, người dân đã kịp thời tìm thấy và đưa một nạn nhân là chị L.T.Q. (SN 1993, trú tại thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà), về Trạm Y tế xã Đầm Hà để cấp cứu.

Ngay khi nhận thông tin, UBND xã Đầm Hà đã nhanh chóng phối hợp với UBND xã Quảng Hà, huy động lực lượng quân sự và công an xã để tổ chức công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài và mực nước biển xuống thấp nhất trong ngày (0,5 m), chỉ có một tàu của Đồn Biên phòng Quảng Đức xuất phát từ cảng Ghềnh Võ, xã Quảng Hà, tham gia tìm kiếm cùng người dân.

Đến 7 giờ sáng 18-8, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể là bà N.T.H. (SN 1984, trú tại thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà) và ông Tr.V.T. (SN 1982, trú tại thôn Quảng Minh 2, xã Quảng Hà) tại khu vực nuôi hàu của người dân. Thi thể 2 nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế Hải Hà để hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Cùng thời điểm này, 14 người còn lại đã được đưa vào bờ an toàn.

Hiện tại, UBND xã Đầm Hà đang phối hợp với UBND xã Quảng Hà và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 17-8, tại xã Quảng Hà, dông lốc cũng đã làm 5 người dân nuôi trồng thủy sản gặp nạn trên khu vực biển Hòn Mỹ. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Trạm Kiểm soát Biên phòng Quảng Điền, đến 19 giờ 15 phút cùng ngày, cả 5 người đã được cứu, đưa vào bờ an toàn và sức khỏe hiện ổn định.

người thiệt mạng người mất tích dông lốc Quảng Ninh
