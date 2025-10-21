Ngày 21-10, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa bàn giao hồ sơ vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, trưa 12-10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, tổ tuần tra Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Trần Đức Lực (SN 1984) và Huỳnh Tấn Khánh (SN 1985; cùng ngụ xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) có hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào.

Các đối tượng liên quan vụ việc, trong đó có 4 người đến cơ quan chức năng xin đầu thú. Ảnh: Hồ Lê

Qua làm việc, 2 đối tượng trên khai nhận do có nhu cầu đi làm việc tại Lào nhưng không có giấy tờ nên đã liên hệ và được các đối tượng tại xã Lao Bảo dẫn theo đường tiểu ngạch để xuất cảnh trái phép sang Lào.

Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã tiến hành lập biên bản vụ việc và tiến hành điều tra, xác minh. Trong các ngày 13 và 14-10, có 4 đối tượng, gồm: Hồ Văn Doàn (SN 1974), Hồ Văn Thuân (SN 1980), Lê Thị Như Quỳnh (SN 1988), Nguyễn Thị Mỹ Châu (SN 1990; cùng ngụ tại xã Lao Bảo) đã đến xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đưa dẫn người xuất cảnh trái phép.

Đến nay, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định" đối với 2 đối tượng Trần Đức Lực và Huỳnh Tấn Khánh.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" và bàn giao vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định.