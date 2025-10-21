HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

2 người xuất cảnh trái phép bị bắt, nhiều người liên quan ra đầu thú

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Liên quan đến vụ việc, đến nay đã có 4 người đến xin đầu thú, trong đó có 2 người phụ nữ trẻ

Ngày 21-10, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa bàn giao hồ sơ vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, trưa 12-10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, tổ tuần tra Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Trần Đức Lực (SN 1984) và Huỳnh Tấn Khánh (SN 1985; cùng ngụ xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) có hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào.

Nhiều người xin đầu thú sau vụ xuất cảnh trái phép tại Lao Bảo - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan vụ việc, trong đó có 4 người đến cơ quan chức năng xin đầu thú. Ảnh: Hồ Lê

Qua làm việc, 2 đối tượng trên khai nhận do có nhu cầu đi làm việc tại Lào nhưng không có giấy tờ nên đã liên hệ và được các đối tượng tại xã Lao Bảo dẫn theo đường tiểu ngạch để xuất cảnh trái phép sang Lào.

Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã tiến hành lập biên bản vụ việc và tiến hành điều tra, xác minh. Trong các ngày 13 và 14-10, có 4 đối tượng, gồm: Hồ Văn Doàn (SN 1974), Hồ Văn Thuân (SN 1980), Lê Thị Như Quỳnh (SN 1988), Nguyễn Thị Mỹ Châu (SN 1990; cùng ngụ tại xã Lao Bảo) đã đến xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đưa dẫn người xuất cảnh trái phép.

Đến nay, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định" đối với 2 đối tượng Trần Đức Lực và Huỳnh Tấn Khánh.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" và bàn giao vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Truy nã đặc biệt “ông trùm” tổ chức xuất cảnh trái phép sang châu Âu

Truy nã đặc biệt “ông trùm” tổ chức xuất cảnh trái phép sang châu Âu

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Anh Cường – “ông trùm” tổ chức cho người Việt xuất cảnh trái phép sang châu Âu.

Tạm hoãn xuất cảnh người mẫu Trà Ngọc Hằng

(NLĐO) - Chi cục THADS TP Thủ Đức vừa ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trà Ngọc Hằng (35 tuổi; ngụ TP Thủ Đức, TP HCM).

Bắt giam 2 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

(NLĐO) - Tính đến thời điểm bị bắt, hai đối tượng Trí và Dũng đã tổ chức 7 lần đưa được 24 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

công an cửa khẩu quốc tế đối tượng phụ nữ xin đầu thú Biên phòng Công an tỉnh Quảng Trị an ninh điều tra xuất cảnh trái phép
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo