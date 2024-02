2 thanh niên đi xe SH khai lý do lạng lách, đập vào xe ôtô của người phụ nữ

Ngày 27-2, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đang điều tra vụ 2 người đàn ông chặn đầu xe, ẩu đả với người đi ôtô trên vành đai 2.

Trần Văn Hiệp và Trịnh Thịnh tại cơ quan công an. Ảnh: Đình Hiếu

Theo đó, sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng nhanh chóng xác minh làm rõ.

Cơ quan công an đã triệu tập những người liên quan lên trụ sở làm việc. Công an xác định khoảng 16 giờ ngày 25-2, chị T.A. (SN 1996, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) điều khiển ôtô BKS 30E-50x.xx đi trên đường Vành đai 2 trên cao hướng từ cầu Vĩnh Tuy-Ngã Tư Sở, khi đi đến đoạn phía trên cầu Mai Động (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) thì bị xe SH màu da cam BKS 29H1-74x.xx do Trần Văn Hiệp (SN 1986; trú tại quận Hai Bà Trưng) điều khiển chở Trịnh Thịnh (SN 1980; trú tại Hoàng Mai, TP Hà Nội) lạng lách tạt đầu xe ôtô, đập vào xe của chị T.A. rồi chửi bới.

2 người này sau đó tiếp tục di chuyển trên đường Vành đai 2 trên cao và gây gổ với 2 nam thanh niên trong xe ôtô màu trắng BKS 30K-84x.xx. Sau đó, 2 nam thanh niên này dùng chân tay đánh nhau với những người đi trên xe ôtô BKS 30K-84x.xx. Chị T.A. đã quay lại video diễn biến sự việc.

2 người đàn ông tranh cãi với người đi ôtô

Tại cơ quan điều tra, 2 người này tỏ ra hối hận về những hành vi và lo lắng khi phải đối diện với mức án về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trần Văn Hiệp khai khoảng 16 giờ ngày 25-2, Hiệp chở Thịnh đi từ cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai, khi đến chân cầu Vĩnh Tuy thì có người đàn ông ngồi trên ôtô mở cửa kính xe chửi và nhổ nước bọt vào Hiệp nên Hiệp bức xúc đuổi theo ôtô của họ lên trên đường Vành đai 2. "Lúc đó, lái xe ôtô đi nhanh quá, bọn tôi không đuổi kịp. Sau đó, biết được xe trắng phía sau ghi hình, tôi liền chặn đầu xe yêu cầu người phụ nữ không quay clip nữa và di chuyển tiếp" - Hiệp khai.

Đi được một đoạn, Hiệp bị một chiếc xe màu trắng khác hạ kính chửi và cũng quay clip. "Tôi thò tay vào xe gạt điện thoại của người đấy xuống, khi 2 bên dừng xe thì xảy ra lời qua tiếng lại rồi xô xát" - Hiệp cho hay.

Trần Văn Hiệp khẳng định biết rõ Vành đai 2 trên cao chỉ dành cho ôtô, cấm xe máy nhưng do không kiểm soát được cảm xúc khi bị nhổ nước bọt nên vượt lên để đuổi theo rồi dẫn đến vụ ẩu đả.

Ngồi sau xe của Hiệp, Trịnh Thịnh khai ban đầu có can ngăn hành động của bạn mình. Tuy nhiên, khi bị chiếc xe ôtô chèn ép, Thịnh cũng bức xúc dẫn đến không kiểm soát được hành vi. "Thấy Hiệp bị 2 người đàn ông trên ôtô đánh tôi ra giải vây. Hành động thò tay vào cửa ôtô không phải cướp giật như mọi người nghĩ mà yêu cầu người trong xe không quay clip" - Trịnh Thịnh lý giải.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.