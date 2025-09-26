2 tỉ đồng được quyên góp trong trận bóng đá đặc biệt hướng về Cuba

Hàng trăm khán giả có mặt trên khán đài sân Thống Nhất (TP HCM) để theo dõi trận đấu giao hữu giữa hai đội cán bộ, công chức TP HCM và văn nghệ sĩ TP HCM. Trận cầu mang tính thiện nguyện, diễn ra nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc dự khán trận giao hữu bóng đá đặc biệt, nghĩa tình Việt Nam - Cuba

Đại diện Ban Tổ chức trận đấu trao 2 tỉ đồng tiền quyên góp đến Tổng Lãnh sự Cuba tại TP HCM Ariadne Feo Labrada.

Bên cạnh đó, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực này cũng là sự kiện trọng điểm trong chuỗi hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật TP HCM kể từ ngày Đất nước thống nhất.

Trận giao hữu bóng đá cũng là dịp vận động, gây quỹ ủng hộ nhân dân Cuba, đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất do đại dịch Covid-19, thiên tai,... thông qua chương trình “65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Đến dự sự kiện có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP HCM; ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và còn có sự góp mặt của bà Ariadne Feo Labrada - Tổng lãnh sự Cuba tại TP HCM.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM Trần Thế Thuận phát biểu tại sự kiện

Phát biểu trước trận đấu, bà Labrada chia sẻ: "Xin thay mặt Lãnh sự quán, Đại sứ quán, Chính phủ và người dân Cuba cảm ơn các đồng chí đã tổ chức một sự kiện rất ý nghĩa ngày hôm nay. Cảm ơn Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cũng như ban tổ chức đã tổ chức sự kiện với hoạt động quyên góp đầy ý nghĩa để giúp đỡ nhân dân Cuba.

Không có cách nào hay hơn bày tỏ tinh thần đoàn kết, nghĩa tình thông qua văn hóa và thể thao. Đây thực sự là một hoạt động đặc biệt. Tôi xin chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp".

Tổng lãnh sự Cuba tại TP HCM cũng gửi lời cảm ơn hai đội và khán giả có mặt tham dự sự kiện. "Mong rằng chúng ta sẽ có một trận đấu tuyệt vời, đóng góp vào bầu không khí hân hoan chung của thành phố. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba muôn năm" - bà Labrada nói thêm.

Thông qua thông điệp “Việt Nam - Cuba: Mãi mãi kề vai trong thử thách - Chia sẻ giữa gian nan”, Ban tổ chức trận đấu kêu gọi các đại biểu, khán giả và người dân cùng chung tay đóng góp, tiếp thêm nguồn lực cho bạn bè Cuba.

Đội trưởng Trần Hoàng Ngân mở tỉ số cho đội Cán bộ, công chức TP HCM

Tiền đạo Trần Hoàng Ngân tiếp tục trình diễn kỹ năng "săn bàn" nhạy bén





Các thùng quyên góp được đặt tại nhiều khu vực của sân Thống Nhất trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Tính đến khi trận giao hữu kết thúc, tổng số tiền quyên góp được là 2 tỉ đồng.

Tâm điểm chuỗi sự kiện là màn so tài kịch tính giữa hai đội cán bộ, công chức TP HCM và văn nghệ sĩ TP HCM. Đội trưởng Trần Hoàng Ngân ghi bàn đưa đội Cán bộ, công chức TP HCM dẫn trước nhưng đội Văn nghệ sĩ TP HCM cũng kịp có bàn gỡ hòa 1-1 trước khi kết thúc hiệp một.

Áp dụng đấu pháp chiến thuật hợp lý và nhân lực giàu kinh nghiệm, đội cán bộ, công chức TP HCM đã có bàn thắng quan trọng ở hiệp 2, giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1.