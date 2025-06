2 tổ hợp khách sạn 5 sao chính thức khởi công tại vị trí đắc địa bậc nhất Vũng Tàu

Ngày 21-6, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao - Five Star Group chính thức khởi công 2 tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế gồm Five Star Odyssey và Five Star Poseidon tại các khu đất "đắc địa" bậc nhất của TP Vũng Tàu.

Tham dự lễ khởi công có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM, cùng lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng Five Star Group

Nằm trên trục đường biển Thùy Vân, nơi tập trung đông lượng khách du lịch nhất của tỉnh, đây là hai dự án cao tầng nhất của Vũng Tàu hiện nay, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong đó, dự án Five Star Odyssey được xây dựng trên diện tích 8.189 m2, với 50 tầng nổi, 4 tầng hầm; quy mô trên 300 phòng khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế, cùng trên 1.000 căn hộ cao cấp… Trong khi đó, tòa tháp đôi Five Star Poseidon được xây dựng trên diện tích 8.730 m2, với 3 tầng hầm, 43 tầng nổi, gồm trên 300 phòng khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế và trên 1.000 căn hộ cao cấp.

Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT Five Star Group

Five Star Group còn khởi công hai hầm đi bộ qua biển tại số 57-59 Thùy Vân và hầm địa chỉ 165 Thùy Vân. Đây là 2/5 hầm đi bộ nằm trong tổng thể dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân mà Vũng Tàu đang thực hiện.

Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT Five Star Group, cho biết đây không chỉ là hai dự án bất động sản mà còn đánh dấu sự thay đổi diện mạo đô thị, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - văn hóa - du lịch - bất động sản của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho hay đây là dự án du lịch, nghỉ dưỡng tiên phong và được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc, biểu tượng mới của phố biển, góp phần hình thành nên diện mạo phát triển đô thị - du lịch cho khu vực đường Thùy Vân, Vũng Tàu.

Về phía địa phương luôn cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất, đặc biệt là trong công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan để dự án được triển khai theo kế hoạch.