2 vụ án mạng đau lòng ở Vĩnh Long và An Giang

Ngày 8-8, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dương Hoàng (SN 2009; huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) 11 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Dương Hoàng tại tòa.

Theo cáo trạng, chiều 17-3-2024, ông D. (cha ruột của Hoàng) chở mẹ cùng em gái Hoàng đến nhà người thân để dự đám giỗ, sau đó Hoàng cũng đến tham gia. Khi ăn xong, Hoàng cùng em gái lên võng trước nhà ngồi chơi. Em gái bị té ngã, khóc nên cha mẹ la mắng và dùng tay đánh vào mặt, đầu Hoàng.



Hoàng chạy về nhà lấy cây dao tự chế, chạy đến nơi ông D. đang ngồi nhậu rồi dùng dao đâm vào cổ làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo kết luận giám định tử thi, nguyên nhân dẫn đến nạn nhân tử vong là do sốc mất máu cấp.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Bảy (SN 1976; ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 4-8, Bảy cùng Nguyễn Văn Chiến (SN 1986), Phan Đức Tài (SN 1975) và Hồ Phước Thạnh (SN 1976) tổ chức nhậu tại nhà Nguyễn Văn Chính (em ruột Bảy).

Đối tượng Nguyễn Văn Bảy

Trong lúc nhậu, do xảy ra mâu thuẫn nên Bảy đánh vào mặt Thạnh. Lúc này, Tài đứng ra can ngăn thì bị Bảy đánh ngã xuống sàn nhà. Chiến thấy vậy đến can ngăn cũng bị Bảy đánh trúng vào mặt và bụng nên Chiến bỏ đi.

Thấy Tài đang nằm trên sàn nhà, Bảy tiếp tục đến đạp nhiều cái vào bụng khiến Tài bất tỉnh.

Biết Tài đã chết, Bảy tạo hiện trường giả là do say rượu nên Tài đi vệ sinh rồi té ngã dẫn đến tử vong.

Sau đó, Bảy ra đường rủ Chiến tiếp tục đi nhậu. Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Bảy về nhà và nói với Chính là Tài chết. Chính đến kiểm tra và trình báo lên công an.

Lực lượng công an nhanh chóng xác minh và bắt giữ Bảy ngay trong ngày.