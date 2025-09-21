20 suất "Học bổng Báo Người Lao Động" tặng học sinh Duy Xuyên vượt khó, học giỏi

Ông Phạm Tấn Hảo (áo vest đen, đứng giữa) nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Liên lạc lâm thời HĐH xã Duy Xuyên (TP Đà Nẵng) tại TP HCM

Tại Lễ ra mắt Ban Liên lạc lâm thời Hội đồng hương (HĐH) xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng tối 20-9 ở TP HCM, ông Lê Hùng - Chủ tịch HĐH huyện Duy Xuyên tại TP HCM (huyện Duy Xuyên thuộc tỉnh Quảng Nam cũ) - cho biết:



"Sau ngày 1-7-2025, cả nước thực hiện mô hình đơn vị hành chính hai cấp, chỉ còn cấp tỉnh và cấp xã, không tổ chức cấp huyện, do vậy hệ thống HĐH từ tỉnh đến xã đã được tổ chức lại. Theo đó, HĐH Quảng Nam tại TP HCM, HĐH TP Đà Nẵng tại TP HCM cùng 2 HĐH Quảng Nam-Đà Nẵng tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập thành HĐH TP Đà Nẵng tại TP HCM.

Riêng huyện Duy Xuyên cũ chia thành 4 xã: Thu Bồn, Duy Xuyên, Nam Phước, Duy Nghĩa. Xã Duy Xuyên mới bao gồm 3 xã Duy Trung, Duy Sơn, Duy Trinh. Căn cứ vào các đơn vị hành chính mới, HĐH huyện được "cơ cấu lại" thành 4 tổ chức HĐH xã tại TP HCM".

Hàng chục năm nay, Duy Xuyên là đơn vị quan tâm, tổ chức hệ thống HĐH rộng khắp, quy củ từ huyện đến thôn, được HĐH cấp trên cũng như các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam (cũ) và huyện Duy Xuyên (cũ) cũng như người dân đánh giá tốt, bài bản.

Những năm gần đây, công tác Hội đi vào thực chất, thật sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho bà con xa quê, kết nối công dân với quê nhà, hỗ trợ nhau khởi sự kinh doanh, giúp đỡ người nghèo, bệnh tật, chăm lo Tết cho hàng ngàn trường hợp khó khăn, tiếp sức cho hàng trăm học sinh, sinh viên đến trường, vượt khó học giỏi.

Tại Lễ tối 20-9, Báo Người Lao Động - Cơ quan của Thành ủy TP HCM - trao tặng xã Duy Xuyên 20.000.000 đồng, tương ứng 20 suất hỗ trợ học tập cho các em học sinh vượt khó, học giỏi tại địa phương.

Nhà báo Dương Quang - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (bên trái) trao Học bổng Báo Người Lao Động cho đại diện xã Duy Xuyên - ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Nguồn kinh phí trích từ chương trình "Học bổng Báo Người Lao Động", đồng hành với hoạt động thiện nguyện "Vì trẻ em đến trường", do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Duy Xuyên phát động.

Cũng tại sự kiện, HĐH huyện Duy Xuyên tặng cho Quỹ Khuyến học HĐH xã Duy Xuyên mới 25.000.000 đồng, nhân dịp ra mắt Ban Liên lạc lâm thời.

Hơn 5 năm qua, Duy Xuyên và Báo Người Lao Động hợp tác chặt chẽ, thiết thực về nhiều mặt, trong đó Báo Người Lao Động chủ động truyền thông, quảng bá hình ảnh Di sản văn hoá thế giới - Khu đền tháp Mỹ Sơn đến rộng rãi công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.