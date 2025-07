20 thanh niên làng chài vô cớ chém người, bị khởi tố

Ngày 3-7, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã khởi tố 20 đối tượng liên quan đến vụ án vô cớ chém người, gây thương tích xảy ra ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, tháng 11-2024, nhóm Phạm Anh Trí (SN 2008) gồm 10 đối tượng và nhóm Lê Minh Quyền (SN 2005) gồm 11 đối tượng đều ở xã An Phú, Quảng Ngãi mang theo nhiều hung khí xông vào chém anh Nguyễn Phúc Sáng khi đang ngồi tại quán nước, khu vực đầu cầu Cổ Lũy (xã An Phú, Quảng Ngãi), nhưng anh Nguyễn Phúc Sáng bỏ chạy thoát được.

Nhóm thanh niên làng chài có hành vi vô cớ chém người bị khởi tố

Tiếp đó, cả hai nhóm Phạm Anh Trí và nhóm Lê Minh Quyền bỏ đi. Khi về đến thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà, Quảng Ngãi thì gặp nhóm anh Cao Hoàng Hiếu (gồm 7 người) đang đi dạo trên đường nên cả hai nhóm xông vào đuổi đánh, gây thương tích cho anh Cao Hoàng Hiếu với tỉ lệ 26%. Nhiều đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn rời khỏi địa phương, đi biển.

Sau thời gian điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố đối với 20 bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 bị can gồm: Bùi Ngọc Việt (SN 2006), Đinh Nguyễn Tấn Vũ (SN 2007), Lê Tấn Hưng (SN 2007), Lê Văn Pha (2007), Nguyễn Hoàng Thiện (SN 2007), Lê Minh Quyền (SN 2005), Võ Văn Dục (SN 2005) và Trần Lê Quốc Nay (SN 2003) và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can khác để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.