2.000 người bệnh tim mạch được can thiệp thành công

BS chuyên khoa 2 Dương Duy Trang, Phó Giám đốc, Trưởng Khoa Nội Tim mạch - Tim mạch can thiệp Bệnh viện Gia An 115, cho hay ca bệnh đáng nhớ nhất là trường hợp 75 tuổi cùng lúc bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim cấp - một tình trạng nguy hiểm hiếm gặp. Các bác sĩ đã cân nhắc, lên mọi phương án kỹ lưỡng, an toàn và can thiệp khẩn cấp, cứu được tính mạng người bệnh.



Ca bệnh cùng lúc bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim cấp được các bác sĩ xử trí khẩn cứu sống

Theo TS-BS Trương Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Gia An 115, thời gian qua bệnh viện không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ và đã thực hiện nhiều kỹ thuật tiên tiến như can thiệp tim mạch và bệnh lý mạch máu não, điều trị ung thư, phẫu thuật nội soi, can thiệp xâm lấn tối thiểu bệnh lý gan - mật - tụy, thần kinh cột sống... 2.000 ca can thiệp tim mạch là một cột mốc ý nghĩa trong quá trình phát triển của bệnh viện.

Tại Việt Nam, mỗi năm bệnh tim mạch cướp đi mạng sống của khoảng 200.000 người, chiếm 33% số ca tử vong. Trong đó, độ tuổi trung niên và người trẻ mắc bệnh đang có xu hướng gia tăng.