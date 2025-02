22 cán bộ lãnh đạo Công an Quảng Nam nghỉ trước tuổi, tạo cơ hội cho lớp trẻ

Sáng 18-2, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 22 lãnh đạo công an cấp phòng, cấp huyện trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho các lãnh đạo cấp phòng, huyện trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định giải quyết nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1-3 đối với 22 người (gồm 10 trưởng phòng, 3 trưởng huyện; 9 phó trưởng phòng, phó huyện). Trong đó, nghỉ hưu ngay 11 người, nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí 10 người, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu 1 người.

Trong số này có 10 trưởng phòng, gồm: đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ; đại tá Huỳnh Quý, Trưởng phòng An ninh kinh tế; đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; đại tá Trương Văn Một, Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự; đại tá Nguyễn Đình Hùng, Trưởng Phòng Hậu Cần; thượng tá Võ Văn Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; đại tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Phòng cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp; đại tá Phạm Trung Phương, Trưởng Phòng An ninh nội địa; đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng Phòng Hồ sơ; thượng tá Nguyễn Quang Phước, Trưởng Phòng An ninh điều tra…

Trong số 22 cán bộ nghỉ hưu đợt này có 13 người cấp trưởng phòng, trưởng huyện; 9 người phó trưởng phòng, phó trưởng công an huyện

3 trưởng công an huyện gồm: đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc; thượng tá Tưởng Văn Tiến, Trưởng Công an huyện Đông Giang; thượng tá Trần Thế Hùng, Trưởng công an huyện Phú Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết trong không khí cả nước đang gấp rút chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, lực lượng công an toàn quốc đang triển khai thực hiện đề án tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

22 lãnh đạo cấp phòng, huyện thuộc Công an tỉnh Quảng Nam có nguyện vọng và được Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh giải quyết nghỉ hưu trước tuổi để nhường bước, tạo cơ hội cho các cán bộ công an trẻ tuổi có điều kiện kế thừa, phát huy thành quả đã đạt được.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chụp hình lưu niệm cùng 22 lãnh đạo công an cấp phòng, huyện nhận quyết định nghỉ công tác

22 cán bộ nghỉ hưu đợt này là những người có bề dày kinh nghiệm công tác, thấp nhất trên 30 năm, cao nhất hơn 42 năm; đã trải qua nhiều vai trò, vị trí công tác khác nhau. Với tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu, lập trường, tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng trước khó khăn, thử thách, họ đã cùng cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị và cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, cụ thể hoá và triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được phân công, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng lớn mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

"Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo công an tỉnh, tôi ghi nhận, đánh giá cao kết quả quan trọng mà các đồng chí đã tích cực đóng góp vào thành tích chung của công an tỉnh trong thời qua" – thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh.