25 đề cử công dân trẻ tiêu biểu của Bình Dương

Ngày 10-5, Tỉnh Đoàn Bình Dương đã tổ chức họp báo giới thiệu Lễ tuyên dương "Công dân trẻ tiêu biểu" và "Gương mặt trẻ triển vọng" tỉnh Bình Dương năm 2024.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương phát biểu tại họp báo

Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương, cho biết Danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương" là phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhằm khen thưởng, động viên, tôn vinh những tấm gương thanh thiếu niên có độ tuổi không quá 35 tuổi, thuộc các lĩnh vực về học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo; lao động, sản xuất, cải cách hành chính, trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; quốc phòng, an ninh; thể dục, thể thao; văn hóa, nghệ thuật; công tác Đoàn - Hội - Đội; công tác xã hội và gương sáng dũng cảm giữa đời thường.

Các gương mặt được đề cử danh sách

Theo bà Trinh, đây là năm đầu tiên, Tỉnh đoàn Bình Dương phối hợp với Tập đoàn Lê Phong tổ chức sự kiện có ý nghĩa này. "Giải thưởng góp phần cổ vũ, động viên thanh niên thi đua học tập, lao động sáng tạo, rèn luyện đạo đức, cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của tỉnh nhà. Đồng thời là kênh thông tin để giới thiệu những tấm gương thanh niên tiêu biểu đến với cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ"- bà Trinh nhấn mạnh.

Trong số 25 đề cử tiêu biểu, Hội đồng bình chọn tiếp tục bỏ phiếu chọn ra 10 gương mặt đạt danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương" và 15 "Gương mặt trẻ triển vọng tỉnh Bình Dương" năm 2024.

Theo kế hoạch, Lễ tôn vinh sẽ được tổ chức vào ngày 16-5, tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương.

Trong số 25 đề cử, có những gương mặt tiêu biểu như Phan Thị Hồng Ngọc được Bộ Trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân" đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc" giai đoạn 2020 - 2022; giấy khen Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia...

Huỳnh Hoàng Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y khoa phạm Ngọc Thạch (Hiện đang sinh sống tại tỉnh Bình Dương).

Võ sĩ Nguyễn Minh Phụng, HCB Asiad môn karatedo- năm 2018; 1 HCV, 1 HCB tại Giải vô địch Đông Nam Á- 2019 tại Philipines; 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ giải vô địch quốc gia...

Lê Anh Tuấn (thường được gọi là "Hiệp sĩ bóng đêm- nhận chở hơn 500 chuyến xe cứu thương miễn phí), Tuấn vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực; góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc...