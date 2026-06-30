25 năm chắp cánh ước mơ cho bạn trẻ

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" đã trở thành cầu nối kiến thức, thay đổi số phận và định hình tương lai cho hàng triệu học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc



Điều ấn tượng nhất đối với chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" mà Báo Người Lao Động dày công tổ chức và thành công suốt 25 năm qua là tập trung vào những điều cốt lõi để "chạm" vào ước mơ của thí sinh rất nhiều thế hệ.



Định hình tư duy chọn ngành nghề

Vào những năm đầu thập niên 2000, khi internet còn là "xa xỉ phẩm" và mạng xã hội chưa ra đời, học sinh tỉnh lẻ rơi vào cảnh "đói" thông tin tuyển sinh trầm trọng. Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" xuất hiện và ngay lập tức giải quyết phần nào bài toán bình đẳng giáo dục. Chương trình đã ngay lập tức thay đổi tư duy "thí sinh đến với trường đại học" mà là "mang giảng đường đại học về tận sân trường phổ thông".

Học sinh các tỉnh lẻ được tiếp cận thông tin chuẩn xác, chính thống ngang với học sinh tại các đô thị lớn. Đặc biệt, chương trình giúp gỡ bỏ tâm lý chọn ngành theo phong trào, chọn theo mong muốn áp đặt của gia đình hoặc chọn chỉ vì cái tên ngành nghe "kêu" nhưng chưa thực sự hiểu bản chất của nó.

Học sinh được hướng dẫn đối chiếu sở thích cá nhân với năng lực thực tế để đưa ra quyết định lý trí. Nhiều em nhận ra "đại học không phải con đường duy nhất" và chủ động chọn học nghề để lập nghiệp sớm, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình.

Càng về những năm sau, khi phương thức tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo càng có nhiều đổi mới, nội dung của chương trình càng dịch chuyển mạnh mẽ sang tính chuyên sâu, thực tế và mang tính chiến lược. Các chuyên gia đã giúp học sinh "giải mã" ma trận tuyển sinh; bóc tách, chỉ rõ ưu - nhược điểm của từng phương thức, giúp thí sinh "rải hồ sơ" một cách thông minh để tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển.

Ban Tư vấn chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” tại Trường THPT Vũng Tàu, TP HCM, tháng 4-2026. Ảnh: DUY PHÚ

Những chỗ dựa tin cậy

Đặc biệt, các chuyên gia trong ban tư vấn không chỉ nói về chương trình học, mà luôn phân tích sâu về đầu ra: Ngành này ra trường làm gì? Thị trường đang thừa hay thiếu nhân lực? Những kỹ năng bổ trợ nào quyết định mức lương? Sự thẳng thắn này giúp học sinh tránh được cái bẫy "vỡ mộng" sau khi tốt nghiệp đúng với "hơi thở" của thị trường lao động. Đồng thời, hướng dẫn chiến thuật đăng ký nguyện vọng và sắp xếp nguyện vọng hợp lý.

Điều ấn tượng hơn là đội ngũ chuyên gia tham gia tư vấn là những thầy, cô đồng hành với từng chương trình. Họ là linh hồn làm nên thương hiệu và uy tín tuyệt đối của "Đưa trường học đến thí sinh". Họ đến từ các trường ĐH-CĐ lớn, hàng đầu như PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, GS-TS Nguyễn Minh Hà, TS Nguyễn Đức Nghĩa, PGS-TS Bùi Hoài Thắng, PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, PGS-TS Lê Trung Đạo, TS Trần Đình Lý, TS Phạm Tấn Hạ, TS Lê Trung Nhân, TS Lê Thị Thanh Mai..., và rất nhiều thầy cô từ những chương trình đầu tiên đến nay mà tôi không thể kể hết trên hành trình gặp gỡ trong các buổi tư vấn. Suốt 25 năm, bất kể thời tiết, họ vẫn sẵn sàng nán lại đến giữa trưa chỉ để trả lời câu hỏi cuối cùng của một em học sinh rụt rè!

Hệ sinh thái hướng nghiệp cần tiếp nối

Trong mỗi chương trình được tổ chức thành công, mỗi mùa tuyển sinh đi qua đều để lại những giá trị tinh thần vô giá cho tất cả những ai từng gắn bó với chương trình. Trước hết, đối với các em thí sinh, đó là sự an tâm và ánh sáng định hướng.

Chương trình không chỉ trao cho các em thông tin tuyển sinh, mà còn trao cho các em chiếc chìa khóa tự quyết định cuộc đời mình. Thứ hai, đối với thầy cô các trường THPT đó là sự đồng hành và sẻ chia gánh nặng, giúp nhà trường làm tốt công tác giáo dục hướng nghiệp vốn còn nhiều hạn chế về nguồn lực. Thứ ba, với các chuyên gia đó là hạnh phúc của người đưa đò; là niềm vui khi gặp lại những sinh viên xuất sắc tại giảng đường đại học - những người vài tháng trước còn ngồi dưới sân trường THPT đặt câu hỏi cho họ.

Và cuối cùng, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với sự tâm huyết, sáng tạo của ê-kíp chương trình của Báo Người Lao Động, đã không ngại nắng mưa, lăn xả từ việc sắp xếp từng chiếc ghế, căng dù che nắng cho học sinh đến những khâu quan trọng khác để chương trình được thành công, lan tỏa và đạt hiệu quả cao nhất.

Trên chặng hành trình đầy ý nghĩa và cảm xúc ấy, tôi luôn cảm nhận được "di sản" lớn nhất sau 25 năm của chương trình chính là sự tiếp nối thế hệ. Rất nhiều chuyên gia là những cô cậu học trò từng ngồi bệt dưới sân trường nghe tư vấn vào những năm 2001-2005, hai mươi năm sau ngồi lại đúng chiếc ghế trên bàn tư vấn của Báo Người Lao Động, để tiếp tục dắt tay thế hệ đàn em của mình.

Hành trình 25 năm, từ những chương trình quy mô nhỏ cùng tờ giấy viết các câu hỏi trên sân trường rợp bóng bàng xanh đến các chương trình lớn được truyền hình trực tiếp, từ những buổi trực tuyến ban đầu với tiếng lách cách của bàn phím cho đến kỷ nguyên của livestream, TikTok và tra cứu dữ liệu bằng AI hiện tại,"Đưa trường học đến thí sinh" đã chuyển mình từ một kênh thông tin thành một hệ sinh thái hướng nghiệp rộng lớn. Hệ sinh thái vô cùng quan trọng này cần được tiếp nối để chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học trò...

Một số thành viên Ban Tổ chức chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” thực hiện công tác hậu trường tại Trường THPT Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, vào tháng 3-2026. Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Thư cảm ơn Vào ngày 25-6-2026, talkshow cuối cùng thuộc chuỗi chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 năm 2026 đã được tổ chức thành công. Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn đội ngũ thầy cô Ban Tư vấn; Bộ GD-ĐT, các sở Giáo dục và Đào tạo; báo-đài phát thanh và truyền hình các địa phương; ĐHQG TP HCM cùng các trường ĐH, CĐ, trung cấp và các trường THPT đã tham gia chương trình. Trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ, các đơn vị đồng hành và các đơn vị hỗ trợ đã chung tay làm nên sự thành công của "Đưa trường học đến thí sinh". Xin tri ân bạn đọc, phụ huynh và hàng triệu học sinh đã tin yêu và dõi theo chương trình suốt 25 năm qua. Ban Tổ chức



