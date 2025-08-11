Chiều 11-8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giao Báo Lao Động tổ chức họp báo Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2025.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI; bà Phan Thu Thủy, Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, chủ trì buổi họp báo.

Theo ban tổ chức, năm 2025, có 28 doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh, chọn lọc từ hàng trăm hồ sơ đăng ký tham gia; theo các tiêu chí đánh giá chặt chẽ về trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động, trách nhiệm với Nhà nước, trách nhiệm với xã hội.

Những doanh nghiệp được lựa chọn là những đơn vị chấp hành tốt pháp luật về lao động, có môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; có nhiều chính sách chăm lo cho người lao động tốt hơn quy định của pháp luật; có Công đoàn cơ sở hoạt động vững mạnh, có đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, địa phương.

Thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện tốt các nghĩa vụ với người lao động

Theo ông Hoàng Quang Phòng, chưa bao giờ chủ doanh nghiệp dành sự quan tâm sâu sắc của với người lao động như hiện nay. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, người lao động trở thành tài sản vô giá của doanh nghiệp. Vì vậy, bằng nhiều hình thức khác nhau, việc quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ, mong muốn của doanh nghiệp.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, phát biểu

Còn bà Thái Thu Xương nhấn mạnh giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025 là sự kiện đặc biệt quan trọng, mang tính xã hội sâu sắc, nhằm ghi nhận và vinh danh những doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp trong việc chăm lo đời sống người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận, vinh danh, lời cảm ơn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với các doanh nghiệp có những chính sách phúc lợi tốt cho người lao động, mà còn là sự khẳng định cam kết của doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.

Đặc biệt, trong năm 2025, khi đất nước đang tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chương trình sẽ góp phần làm nổi bật những giá trị nhân văn của tổ chức Công đoàn trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với người lao động, với xã hội và với Nhà nước, góp phần vào thực hiện đạt kết quả tăng trưởng 8% trở lên năm 2025.

Theo bà Thái Thu Xương, xiệc xây dựng một môi trường làm việc công bằng, ổn định và phát triển bền vững là nhiệm vụ không chỉ của các doanh nghiệp, người lao động mà còn là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc thực hiện các chính sách, chăm lo tốt hơn cho người lao động, nâng cao phúc lợi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, không chỉ trong phạm vi các quy định pháp luật mà còn trong tinh thần phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội nhằm xây dựng mối quan hệ lao động luôn được hài hòa và ổn định.

"Chúng tôi mong rằng, thông qua giải thưởng này, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình chăm lo đời sống người lao động, duy trì môi trường làm việc an toàn và phát triển ổn định. Đồng thời, giải thưởng cũng là động lực để các doanh nghiệp khác học hỏi, áp dụng các chính sách tốt hơn nhằm nâng cao phúc lợi cho người lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước" - bà Thái Thu Xương nói.