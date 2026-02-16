28 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết

Ngày 16-2 (tức 29-12 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trên toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 31 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 15 vụ, giảm 10 người chết, giảm 14 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Lâm Đồng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Ảnh: DT

Theo Cục CSGT, tại TP Hà Nội và các địa phương giáp ranh tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc kéo dài nghiêm trọng. Tình hình giao thông trên địa bàn TPHCM và các cửa ngõ ra vào thành phố bình thường; phương tiện tham gia giao thông trên 2 tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lưu thông ổn định.

Bên cạnh đó, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.464 trường hợp vi phạm; tạm giữ 89 xe ô tô, 2.759 xe mô tô, 114 phương tiện khác; tước 249 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.831 trường hợp. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 2.584 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.228 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 8 trường hợp; chở quá số người quy định 42 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 16 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 54 trường hợp