Thời sự Xã hội

28 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong ngày nghỉ Tết thứ 3, tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ, trên toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 31 người.

Ngày 16-2 (tức 29-12 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trên toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 31 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 15 vụ, giảm 10 người chết, giảm 14 người bị thương.

28 Người tử vong vì tai nạn giao thông ngày 29 Tết năm 2026 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Lâm Đồng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Ảnh: DT

Theo Cục CSGT, tại TP Hà Nội và các địa phương giáp ranh tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc kéo dài nghiêm trọng. Tình hình giao thông trên địa bàn TPHCM và các cửa ngõ ra vào thành phố bình thường; phương tiện tham gia giao thông trên 2 tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lưu thông ổn định.

Bên cạnh đó, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.464 trường hợp vi phạm; tạm giữ 89 xe ô tô, 2.759 xe mô tô, 114 phương tiện khác; tước 249 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.831 trường hợp. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 2.584 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.228 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 8 trường hợp; chở quá số người quy định 42 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 16 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 54 trường hợp

Tin liên quan

2 vụ tai nạn khiến đường cao tốc từ TPHCM ra miền Trung bị ùn tắc

2 vụ tai nạn khiến đường cao tốc từ TPHCM ra miền Trung bị ùn tắc

(NLĐO) - Hai vụ va chạm trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Cam Lâm – Vĩnh Hảo đã khiến dòng xe từ các tỉnh phía Nam về miền Trung bị ùn ứ kéo dài

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe đầu kéo và 6 ô tô

(NLĐO) - Chiếc xe đầu kéo không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước để xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe đầu kéo và 6 ô tô

Tai nạn liên hoàn trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang

(NLĐO)- Sáng 8-2, một vụ tai nạn liên hoàn 4 xe xảy ra trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang khiến 1 người bị thương nặng, Quốc lộ 1 ùn tắc vì xe dồn về

