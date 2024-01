3 cựu cán bộ công an "bắn nhầm dê" của người dân hầu toà

Theo dự kiến, chiều nay 19-1, TAND TP Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử 3 bị cáo về hành vi trộm cắp tài sản, trong vụ "bắn nhầm dê" của người dân, từng gây xôn xao dư luận.



Ba cựu cán bộ công an bị dân bắt quả tang bắn trộm dê. Ảnh: Mạng xã hội

Theo đó, 3 bị cáo trong vụ án đều là cựu cán bộ thuộc Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), gồm: Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng cùng bị truy tố tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, hồi tháng 10-2023, phiên tòa từng được mở, song phải hoãn khi bị hại cùng một số nhân chứng đều vắng mặt. Tại toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cho rằng dù bị hại và nhân chứng đã trình bày ở giai đoạn điều tra nhưng các bị cáo chỉ khai nhận hành vi phạm tội có mức độ, vì thế vẫn cần triệu tập đủ để làm rõ tình tiết vụ án.

Theo nội dung vụ việc, ngày 26-6-2023, đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng đi ôtô, mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà (xã An Phú, huyện Mỹ Đức) để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này bắn chết 2 con dê của người dân (theo lời khai, cho rằng đó là dê núi) và cho vào cốp xe ôtô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng (xã An Phú), cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại.

Nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an TP Hà Nội, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra, làm rõ.

Ngay ngày hôm sau, Giám đốc Công an TP Hà Nội ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với cả 3 người. Cùng với đó, Công an TP Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trộm cắp tài sản.

Công an TP Hà Nội đánh giá hành vi của 3 cựu cán bộ công an là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức, lối sống, tư cách; nhất là trong bối cảnh lực lượng công an nhân dân nói chung, Công an TP Hà Nội nói riêng đang tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân.