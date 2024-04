Chiều 4-4, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã công bố thông tin xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – công ty cổ phần (quận 1, TP HCM).

Theo do, công ty này bị phạt tổng cộng 145 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin, báo cáo tài chính và các thông tin cần phải báo cáo, công bố lên cơ quan chức năng.

Cụ thể, phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, không đúng thời hạn theo quy định về các tài liệu liên quan đến báo cáo thường niên, nghị quyết hội đồng quản trị về việc thông qua việc vay vốn tại ngân hàng… Công ty bị phạt thêm 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định liên quan đến việc công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 về giao dịch bán 44,2 triệu cổ phiếu VOC (tương đương 36,3% vốn điều lệ) của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan của người nội bộ công ty; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022… Công ty bị phạt thêm 15.000.000 đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Thanh tra UBCKNN xử phạt tổng cộng 205 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP GKM Holdings (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Nhiều doanh nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh chứng khoán.

Trong đó, công ty này bị phạt 85 triệu đồng do thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật. Cụ thể, công ty phân phối trái phiếu riêng lẻ mã GKMH2124001 quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu. Ngoài ra, công ty bị phạt thêm 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn các thông tin liên việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trên các chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về các tài liệu liên quan như báo cáo tài chính, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu qua các năm 2021-2023…

Bên cạnh đó, do không công bố thông tin đầy đủ về giao dịch giữa công ty với người nội bộ, cổ đông lớn trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 nên công ty này bị phạt thêm 55 triệu đồng.

Cũng với lỗi vi phạm liên quan đến công bố thông tin không đúng quy định về các báo cáo tài chính ở các năm 2021-2022-2023, Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An (Dĩ An – Bình Dương) bị phạt 92,5 triệu đồng.