3 người trong một gia đình tử vong bất thường

Theo thông tin ban đầu, sáng 4-6, người thân của ông N.T.X. (86 tuổi, trú tại thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư, Thái Bình) đến nhà ông X. thì phát hiện ông đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.



Người dân địa phương bàng hoàng trước sự việc

Nhận được tin báo, Công an huyện Vũ Thư cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.

Quá trình khám nghiệm, lực lượng công an phát hiện thi thể chị N.T.H. (SN 1985, con gái ông Xuân) tử vong ở con sông cạnh nhà. Đến khoảng 12 giờ, trưa 4-6, cơ quan công an tiếp tục tìm thấy thi thể cháu H.M.H. (SN 2019, con chị H., và là cháu ngoại ông X.) cũng ở khúc sông trên.

Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy, vào tối ngày 3-6, người dân địa phương nghe thấy ông N.T.X. và chị N.T.H. có xảy ra cãi vã rất to.

Trong chiều cùng ngày, lực lượng công an tiếp tục phong tỏa hiện trường. Công an huyện Vũ Thư phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan để điều tra vụ việc nghiêm trọng này.