Thời sự

3 start-up nhận tổng giải thưởng 225.000 USD từ Qualcomm

Tin-ảnh: L.Tỉnh

Qualcomm Technologies Inc. (Tập đoàn Qualcomm) vừa công bố kết quả vòng chung kết mùa thứ tư của cuộc thi Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm® Việt Nam (QVIC).

Theo đó, đội Rainscales Vietnam xuất sắc đoạt giải nhất (100.000 USD), Viet Dynamic đoạt giải nhì (75.000 USD) và Enfarm Agritech đoạt giải ba (50.000 USD). Năm nay, ban tổ chức còn trao thêm giải thưởng Innovation Award trị giá 20.000 USD cho đội Seamorny nhằm ghi nhận giải pháp đột phá, có tiềm năng ứng dụng rộng rãi.

3 start-up nhận tổng giải thưởng 225.000 USD từ Qualcomm - Ảnh 1.

Các đội đoạt giải tại vòng chung kết mùa thứ tư của cuộc thi Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm® Việt Nam

Qualcomm Technologies Inc. cho biết các đội vào vòng chung kết cuộc thi đã giới thiệu những giải pháp công nghệ tiên tiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán biên, IoT, robot, công nghệ nông nghiệp bền vững, thành phố thông minh và EdTech. Tất cả sẽ gia nhập mạng lưới đổi mới toàn cầu của Qualcomm, mở rộng cơ hội tham gia triển lãm thương mại quốc tế và hợp tác cùng khách hàng tiềm năng.

Ông Sudeepto Roy, Phó Chủ tịch Kỹ thuật Tập đoàn Qualcomm, nhấn mạnh: "Năm 2025 đánh dấu 5 năm hành trình của QVIC - minh chứng về cam kết bền vững của Qualcomm trong việc nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam".

Cuộc thi năm nay nổi bật với chất lượng hồ sơ cao nhất trong lịch sử QVIC. Trong đó, có tới 80% start-up vào chung kết tập trung vào công nghệ AI tại biên. Được bảo hộ thông qua đăng ký bằng sáng chế, các công ty này đang tiên phong trong nhiều lĩnh vực như IoT, robot, AI marketing, EdTech, trải nghiệm khách hàng thông minh, sản xuất thông minh và công nghệ nông nghiệp bền vững.

