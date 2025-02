3 trưởng Công an huyện xin nghỉ hưu

Chiều 19-2, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí đối với 26 cán bộ công an là lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình trao quyết định, tặng hoa cho các cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: Công an Hòa Bình

Được biết, trong 26 cán bộ xin nghỉ hưu trí trước tuổi kể từ ngày 1-3-2025 có 8 cán bộ là Trưởng phòng, 3 Trưởng Công an huyện, 11 Phó Trưởng phòng, 3 Phó Trưởng Công an huyện, 1 Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi.

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, các cán bộ xin nghỉ công tác đều là những người trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo chỉ huy đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau. Trong đó, có nhiều cán bộ có thời gian công tác, cống hiến trong lực lượng công an từ dưới 30 năm đến trên 40 năm. Quá trình công tác các cán bộ xin nghỉ trước tuổi đều được Đảng ủy, Ban Giám đốc công an tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều cán bộ được các cấp khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, bày tỏ tình cảm, sự tri ân và chúc mừng các cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, ghi nhận những kết quả công tác, đóng góp quan trọng của các cán bộ đã góp phần vào thành tích chung của công an tỉnh trong suốt thời gian qua.