HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

3 vở kịch giành HCV Liên hoan Sân khấu TP HCM 2024 tỏa sáng trong Tuần lễ Văn học nghệ thuật

Thanh Hiệp (ảnh Sở VHTT TP)

(NLĐO) - Trong chuỗi hoạt động Tuần lễ Văn học nghệ thuật (VHNT) TP HCM, 3 vở HCV đã chính thức đến gần hơn với công chúng thành phố.

3 vở kịch HCV Liên hoan Sân khấu TP HCM 2024 tỏa sáng trong Tuần lễ Văn học nghệ thuật - Ảnh 1.

NS Đình Toàn và NSƯT Đại Nghĩa trong vở kịch sử Việt "Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt – Người mang 9 án tử" (Nhà hát Kịch IDECAF).

Đó là: "Cánh đồng rực lửa" (Sân khấu Quốc Thảo), "Đồng chí" (Hội Sân khấu TP HCM) và "Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt – Người mang 9 án tử" (Nhà hát Kịch IDECAF).

Tuần lễ Văn học nghệ thuật: Những vở diễn từ liên hoan đến đời sống

Nếu như tại Liên hoan năm 2024, ba vở diễn đã khẳng định chất lượng nghệ thuật, để lại dấu ấn sâu sắc với hội đồng nghệ thuật và khán giả, thì nay chúng tiếp tục hành trình lan tỏa giá trị bằng các suất diễn phục vụ nhân dân. Đây là dịp để 3 vở kịch đến với số đông khán giả hơn và mà minh chứng cho sự sống động, bền bỉ của sân khấu trong đời sống xã hội hiện nay.

Ngày 18 và 19-9, Sân khấu Quốc Thảo đã đưa "Cánh đồng rực lửa" đến với sinh viên Học viện Cán bộ TP HCM và khán giả quận 4 tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường Khánh Hội. Những tràng pháo tay, sự xúc động của người xem cho thấy vở kịch không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử mà còn khơi gợi niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

3 vở kịch HCV Liên hoan Sân khấu TP HCM 2024 tỏa sáng trong Tuần lễ Văn học nghệ thuật - Ảnh 2.

Vở kịch "Đồng chí" của Hội Sân khấu TP HCM

Vở "Đồng chí" – tác phẩm của Hội Sân khấu TP HCM, đạo diễn bởi NSND Trần Ngọc Giàu, phó đạo diễn Quốc Thịnh đã diễn ra ngày 26-9 tại Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ. Vở tiếp tục được công diễn ngày 27-9 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ Văn hóa – Thể thao phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) và ngày 28-9 tại Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ.

Với thông điệp về tình đồng đội, lý tưởng cách mạng, vở diễn trở thành nhịp cầu nối giữa những giá trị quá khứ và đời sống đương đại.

Đạo diễn Quốc Thảo cho biết: "Vở kịch "Cánh đồng rực lửa" được chuyển thể kịch bản từ sự kiện 32 dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh trên cánh đồng Láng Sấu trong một "đêm trắng" đầy đau thương, bi tráng.

3 vở kịch HCV Liên hoan Sân khấu TP HCM 2024 tỏa sáng trong Tuần lễ Văn học nghệ thuật - Ảnh 3.

Một cảnh trong vở "Cánh đồng rực lửa" của Sân khấu kịch Quốc Thảo

Đêm 15-6-1968, trên cánh đồng Láng Sấu, từng đoàn dân công hỏa tuyến đang làm nhiệm vụ tiếp thương tải đạn vô nội thành, đưa thương binh về tuyến sau, thì kẻ địch dùng nhiều trực thăng bố ráp, xả súng xuống cánh đồng. 32 dân công mà hầu hết là nữ, tuổi đời còn rất trẻ, đã hy sinh chỉ trong một đêm, vĩnh viễn ra đi trong những ngày cuối cùng của đợt II cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Mỗi khi tái diễn tác phẩm nghệ sĩ chúng tôi đều xúc động, hòa vào cảm xúc của công chúng".

Riêng "Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt – Người mang 9 án tử" do Nhà hát Kịch IDECAF dàn dựng đã lên kế hoạch công diễn trong Tuần lễ, hứa hẹn tái hiện chân dung một nhân vật lịch sử đầy bi tráng của Nam Bộ, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc.

Tuần lễ Văn học nghệ thuật - từ nghệ thuật đến cộng đồng

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, việc quảng bá những vở diễn đạt HCV nhằm tôn vinh giá trị nghệ thuật và hướng đến phục vụ đông đảo tầng lớp công chúng từ học sinh, sinh viên, công nhân đến khán giả yêu sân khấu.

Hàng nghìn vé mời đã được phát hành, với sự phối hợp của Liên đoàn Lao động và Thành Đoàn TP HCM để đưa nghệ thuật đến gần đời sống cộng đồng.

3 vở kịch HCV Liên hoan Sân khấu TP HCM 2024 tỏa sáng trong Tuần lễ Văn học nghệ thuật - Ảnh 4.

Khán giả chúc mừng thành công vở kịch "Đồng chí" của Hội Sân khấu TP HCM

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM khẳng định: "Ba vở diễn đoạt HCV không chỉ là thành tựu của nghệ thuật sân khấu, mà còn là minh chứng cho sức sống, bản lĩnh sáng tạo của nghệ sĩ thành phố. Việc đưa tác phẩm đến công chúng trong Tuần lễ Văn học nghệ thuật chính là cách chúng ta lan tỏa giá trị, bồi dưỡng tâm hồn và nhân cách cho xã hội hôm nay".

Bước đi chiến lược cho sân khấu TP HCM

Việc 3 vở kịch đoạt HCV tiếp tục công diễn rộng rãi nằm trong tổng thể kế hoạch lớn: tôn vinh 50 năm thành tựu văn học nghệ thuật TP HCM sau ngày đất nước thống nhất (1975 – 2025). Đây là hoạt động vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang tính xã hội, giúp kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với đổi mới.

NSND Mỹ Uyên phấn khởi: "Tôi sang Hàn Quốc lưu diễn vừa qua, dư âm của khán giả ở Hàn vẫn còn nhắc về tác phẩm "Đồng chí". Đợt quảng bá này là mũi nhọn thúc đẩy trào lưu xem kịch chính luận tại TP, để những vở diễn đề tài gai góc, dám nhìn thẳng vào những vấn đề của xã hội được đưa đến gần hơn với công chúng trẻ".

"Qua đợt quảng bá này, sân khấu TP HCM khẳng định vị trí trong đời sống tinh thần người dân và đóng góp tích cực cho hành trình xây dựng nền công nghiệp văn hóa của thành phố" – ông bầu Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Nhà hát Kịch IDECAF, nói.


Tin liên quan

Vở kịch "Đồng chí" tham dự Liên hoan Sân khấu Busan

Vở kịch "Đồng chí" tham dự Liên hoan Sân khấu Busan

Vở kịch "Đồng chí" (kịch bản: Lê Thu Hạnh, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu - Quốc Thịnh) của Hội Sân khấu thành phố tham dự Liên hoan Sân khấu Busan 2025.

"Đồng chí" và "San hô đỏ" đoạt giải thưởng Hội Sân khấu TP HCM

Ngày 9-1-2025, Lễ Tổng kết và trao thưởng sẽ được tổ chức tại Hội Sân khấu TP HCM.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo