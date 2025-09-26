NS Đình Toàn và NSƯT Đại Nghĩa trong vở kịch sử Việt "Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt – Người mang 9 án tử" (Nhà hát Kịch IDECAF).

Đó là: "Cánh đồng rực lửa" (Sân khấu Quốc Thảo), "Đồng chí" (Hội Sân khấu TP HCM) và "Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt – Người mang 9 án tử" (Nhà hát Kịch IDECAF).

Tuần lễ Văn học nghệ thuật: Những vở diễn từ liên hoan đến đời sống

Nếu như tại Liên hoan năm 2024, ba vở diễn đã khẳng định chất lượng nghệ thuật, để lại dấu ấn sâu sắc với hội đồng nghệ thuật và khán giả, thì nay chúng tiếp tục hành trình lan tỏa giá trị bằng các suất diễn phục vụ nhân dân. Đây là dịp để 3 vở kịch đến với số đông khán giả hơn và mà minh chứng cho sự sống động, bền bỉ của sân khấu trong đời sống xã hội hiện nay.

Ngày 18 và 19-9, Sân khấu Quốc Thảo đã đưa "Cánh đồng rực lửa" đến với sinh viên Học viện Cán bộ TP HCM và khán giả quận 4 tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường Khánh Hội. Những tràng pháo tay, sự xúc động của người xem cho thấy vở kịch không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử mà còn khơi gợi niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Vở kịch "Đồng chí" của Hội Sân khấu TP HCM

Vở "Đồng chí" – tác phẩm của Hội Sân khấu TP HCM, đạo diễn bởi NSND Trần Ngọc Giàu, phó đạo diễn Quốc Thịnh đã diễn ra ngày 26-9 tại Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ. Vở tiếp tục được công diễn ngày 27-9 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ Văn hóa – Thể thao phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) và ngày 28-9 tại Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ.

Với thông điệp về tình đồng đội, lý tưởng cách mạng, vở diễn trở thành nhịp cầu nối giữa những giá trị quá khứ và đời sống đương đại.

Đạo diễn Quốc Thảo cho biết: "Vở kịch "Cánh đồng rực lửa" được chuyển thể kịch bản từ sự kiện 32 dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh trên cánh đồng Láng Sấu trong một "đêm trắng" đầy đau thương, bi tráng.

Một cảnh trong vở "Cánh đồng rực lửa" của Sân khấu kịch Quốc Thảo

Đêm 15-6-1968, trên cánh đồng Láng Sấu, từng đoàn dân công hỏa tuyến đang làm nhiệm vụ tiếp thương tải đạn vô nội thành, đưa thương binh về tuyến sau, thì kẻ địch dùng nhiều trực thăng bố ráp, xả súng xuống cánh đồng. 32 dân công mà hầu hết là nữ, tuổi đời còn rất trẻ, đã hy sinh chỉ trong một đêm, vĩnh viễn ra đi trong những ngày cuối cùng của đợt II cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Mỗi khi tái diễn tác phẩm nghệ sĩ chúng tôi đều xúc động, hòa vào cảm xúc của công chúng".

Riêng "Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt – Người mang 9 án tử" do Nhà hát Kịch IDECAF dàn dựng đã lên kế hoạch công diễn trong Tuần lễ, hứa hẹn tái hiện chân dung một nhân vật lịch sử đầy bi tráng của Nam Bộ, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc.

Tuần lễ Văn học nghệ thuật - từ nghệ thuật đến cộng đồng

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, việc quảng bá những vở diễn đạt HCV nhằm tôn vinh giá trị nghệ thuật và hướng đến phục vụ đông đảo tầng lớp công chúng từ học sinh, sinh viên, công nhân đến khán giả yêu sân khấu.

Hàng nghìn vé mời đã được phát hành, với sự phối hợp của Liên đoàn Lao động và Thành Đoàn TP HCM để đưa nghệ thuật đến gần đời sống cộng đồng.

Khán giả chúc mừng thành công vở kịch "Đồng chí" của Hội Sân khấu TP HCM

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM khẳng định: "Ba vở diễn đoạt HCV không chỉ là thành tựu của nghệ thuật sân khấu, mà còn là minh chứng cho sức sống, bản lĩnh sáng tạo của nghệ sĩ thành phố. Việc đưa tác phẩm đến công chúng trong Tuần lễ Văn học nghệ thuật chính là cách chúng ta lan tỏa giá trị, bồi dưỡng tâm hồn và nhân cách cho xã hội hôm nay".

Bước đi chiến lược cho sân khấu TP HCM

Việc 3 vở kịch đoạt HCV tiếp tục công diễn rộng rãi nằm trong tổng thể kế hoạch lớn: tôn vinh 50 năm thành tựu văn học nghệ thuật TP HCM sau ngày đất nước thống nhất (1975 – 2025). Đây là hoạt động vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang tính xã hội, giúp kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với đổi mới.

NSND Mỹ Uyên phấn khởi: "Tôi sang Hàn Quốc lưu diễn vừa qua, dư âm của khán giả ở Hàn vẫn còn nhắc về tác phẩm "Đồng chí". Đợt quảng bá này là mũi nhọn thúc đẩy trào lưu xem kịch chính luận tại TP, để những vở diễn đề tài gai góc, dám nhìn thẳng vào những vấn đề của xã hội được đưa đến gần hơn với công chúng trẻ".

"Qua đợt quảng bá này, sân khấu TP HCM khẳng định vị trí trong đời sống tinh thần người dân và đóng góp tích cực cho hành trình xây dựng nền công nghiệp văn hóa của thành phố" – ông bầu Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Nhà hát Kịch IDECAF, nói.



