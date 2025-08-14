30 doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới tại TP HCM

Sáng 13-8, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) phối hợp với Hội Tin học TP HCM (HCA) khai mạc Tuần lễ Kết nối giao thương và Giới thiệu sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử - công nghệ thông tin năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện, bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc ITPC, nhấn mạnh công nghệ số và doanh nghiệp (DN) công nghệ số là yếu tố then chốt trong các mô hình tăng trưởng nhanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số. TP HCM đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ DN chuyển đổi mô hình sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số gắn với định hướng sản xuất xanh, xuất khẩu xanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Khách tham dự tìm hiểu các giải pháp công nghệ. Ảnh: PHƯƠNG NGÂN

Chương trình năm nay quy tụ 30 DN trưng bày và giới thiệu các giải pháp công nghệ trong nhiều lĩnh vực: chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), an toàn thông tin, thương mại điện tử, nền tảng quản lý thông minh, logistics thông minh, cùng ứng dụng công nghệ blockchain và internet vạn vật (IoT).

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đến cuối năm 2024, Việt Nam có 73.788 DN công nghệ số đang hoạt động, tăng 10,1% so với năm trước. Khoảng 1.900 DN có doanh thu từ thị trường nước ngoài, tăng 26,67%, đạt tổng doanh thu 11,5 tỉ USD, tăng 53,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt 166,7 tỉ USD, tăng 13,2% so với năm 2023. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số đóng góp 151,86 tỉ USD, chiếm hơn 91% doanh thu toàn ngành và tương đương 11% GDP.



