30 năm đưa ngành đóng tàu vươn tầm quốc tế

Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam (HVS) được thành lập năm 1996, là liên doanh giữa Tập đoàn HD Hyundai (Hàn Quốc) và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Giai đoạn đầu, doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực sửa chữa tàu biển - một ngành đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, quy trình nghiêm ngặt và tính chính xác tuyệt đối.

Năm 2008 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi HVS chính thức chuyển hướng sang đóng mới tàu biển hoàn toàn. Không chỉ thể hiện năng lực tiếp nhận công nghệ và quản lý sản xuất hiện đại, việc chuyển đổi này còn mở ra giai đoạn phát triển mới, giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành đóng tàu.

Toàn cảnh Nhà máy đóng tàu HD Hyundai Việt Nam tại phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

HVS hiện sở hữu khu nhà máy tại phường Đông Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) với tổng diện tích 100 ha mặt đất và 172,5 ha mặt biển, hệ thống cầu cảng dài 1.400 m, cùng 2 ụ khô có sức nâng 400.000 tấn và 80.000 tấn. Đây được xem là một trong những cơ sở đóng tàu có quy mô lớn tại Việt Nam, đủ điều kiện tiếp nhận và thi công các tàu biển tải trọng lớn.

Doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cho hơn 5.000 công nhân, kỹ sư và người lao động, trong đó phần lớn là lao động Việt Nam có tay nghề cao, được đào tạo bài bản và làm việc cùng đội ngũ chuyên gia Hàn Quốc. Môi trường làm việc công nghiệp, kỷ luật và an toàn lao động là một trong những yếu tố giúp HVS duy trì chất lượng sản phẩm và tiến độ bàn giao.

Sau 3 thập kỷ hoạt động, HVS đã đóng và bàn giao 198 tàu biển cho khách hàng trong và ngoài nước. Các sản phẩm bao gồm tàu hàng có tải trọng lên đến 87.000 tấn, tàu dầu lên đến 115.000 tấn, được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ, Singapore...

Trong giai đoạn tới, HVS đặt mục tiêu nâng công suất lên khoảng 23 tàu/năm vào năm 2030, đồng thời từng bước đa dạng hóa sản phẩm, hướng đến các dòng tàu thân thiện với môi trường như tàu nhiên liệu kép, tàu container, tàu đa năng và tàu hỗ trợ hàng hải. Đây được đánh giá là định hướng phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh của ngành công nghiệp hàng hải toàn cầu.

Làm việc với HVS, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đánh giá doanh nghiệp có năng lực nội tại cao, sản phẩm đóng tàu có tính cạnh tranh trong bối cảnh thị trường đóng tàu thế giới có nhiều biến động. Điều này góp phần giúp tỉnh Khánh Hòa nói riêng và ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam nói chung có vị thế ở khu vực và thế giới.

Song song với hoạt động sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp thường xuyên phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động an sinh như hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tham gia sửa chữa trường học và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động... Những hoạt động này góp phần gắn kết doanh nghiệp với cộng đồng, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, lâu dài.

Năm 2026 - cột mốc 30 năm hình thành và phát triển - không chỉ là dịp để HVS nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là thời điểm doanh nghiệp chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Với nền tảng về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và kinh nghiệm tích lũy, HVS được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho ngành đóng tàu Việt Nam, tạo thêm nhiều việc làm ổn định và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế.