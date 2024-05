"30.000 lính Nga" tấn công Kharkov, Ukraine dồn dập phóng UAV vào lãnh thổ Nga

Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine (NSDC) nói với ABC News ngày 13-5 rằng Nga đang sử dụng 30.000 trong số 50.000 binh sĩ được tập trung ở biên giới để tấn công, giữa lúc Điện Kremlin tiếp tục cuộc tấn công mới về phía Đông Bắc.

Trong bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông đã gửi quân tiếp viện tới khu vực trong bối cảnh Ukraine tiếp tục chống lại các đợt tấn công của Nga.

Ông Zelensky nói rằng quân đội Ukraine đang được cung cấp "tất cả hỏa lực và lực lượng cần thiết" và "kết quả của họ đang được cải thiện".

Tổng thống Ukraine nói tiếp: "Chúng tôi đang tiêu diệt bộ binh và xe bọc thép của đối phương. Đồng thời, có thể thấy rõ cách đối phương hành động và ý định của họ nhằm dàn mỏng lực lượng của chúng tôi".

Bài phát biểu được đưa ra giữa nhiều ngày pháo kích trong khu vực, bao gồm cả thị trấn biên giới Vovchansk. Giới chức ở Vovchansk ngày 13-5 cho biết thị trấn đang bị phá hủy bởi súng cối và bom chùm, trong khi đấu súng đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía Bắc thị trấn.

Những ngày gần đây, khoảng 5.900 dân thường đã được sơ tán và tháo chạy về phía TP Kharkov do giao tranh, theo thông tin từ Cơ quan quản lý quân sự khu vực Kharkov ngày 13-5. Giới chức địa phương thông báo còn khoảng 200 người vẫn còn ở lại Vovchansk.

Người dân từ Vovchansk chạy trốn pháo kích của Nga ngày 13-5. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, quân đội Nga cho biết trong một bản tin cập nhật ngày 13-5 rằng họ đã "cải thiện tình hình chiến thuật và thực hiện các cuộc tấn công" vào quân đội Ukraine và khí tài quân sự ở khu vực Kharkov, bao gồm cả địa điểm gần Vovchansk.

Nga tuyên bố đã bắn hạ tổng cộng 31 máy bay không người lái, trong đó có 4 chiếc ở Lipetsk.

Tòa nhà ở Kharkov bị trúng tên lửa Nga. Ảnh: Reuters

Trang The Kyiv Independent dẫn một nguồn tin tiết lộ máy bay không người lái (UAV) do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) điều hành đã nhắm mục tiêu vào một kho dầu ở tỉnh Belgorod của Nga và một trạm biến áp ở tỉnh Lipetsk trong đêm 13-5.

Theo nguồn tin, UAV đứng sau vụ tấn công vào trạm biến áp Eletskaya ở tỉnh Lipetsk, nơi chính quyền địa phương của Nga đã báo cáo về một vụ hỏa hoạn. Trạm biến áp đó được cho là cung cấp năng lượng cho tuyến đường sắt Nga và trạm bơm dầu Stanovaya.

Nguồn tin cũng tiết lộ kho dầu Oskolneftsnabzhenie gần TP Stary Oskol trong tỉnh Belgorod bị tấn công nhưng không nêu rõ hậu quả.

Trong ngày 13-5, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) tuyên bố GUR đứng sau vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu ở tỉnh Volgograd của Nga. Kho dầu Kaluganefteprodukt và nhà máy luyện kim Novolipetsk cũng bị máy bay không người lái tấn công.

Các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào những mục tiêu năng lượng của Nga đã khiến các quan chức Mỹ chỉ trích. Họ nói rõ rằng Washington không ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu ở Nga vì lo ngại rằng tình trạng này có thể đe dọa thị trường năng lượng toàn cầu.

Đáp lại, Tổng thống Zelensky tuyên bố Kiev có quyền sử dụng vũ khí của mình để tấn công vào sâu bên trong nước Nga.