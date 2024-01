30.000 người chờ giác mạc tìm lại ánh sáng

Chỉ riêng tại đây hiện có gần 1.000 người đăng ký chờ ghép giác mạc và con số này đang tăng. Từ năm 2007 đến nay, bệnh viện đã thu nhận được 963 giác mạc người hiến tặng từ 20 tỉnh, thành trên cả nước.



Ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Trung ương

Theo PGS-TS-BS Phạm Ngọc Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, phẫu thuật ghép giác mạc là phương pháp duy nhất trên thế giới hiện nay mang lại ánh sáng cho người mù do bệnh lý giác mạc. Ở nước ta hiện nay, ghép giác mạc là trong tầm tay nhưng do nguồn giác mạc hiến tặng khan hiếm nên mới chỉ đáp ứng thấp so với nhu cầu. Nhiều người phải chấp nhận sống trong cảnh mù lòa, chờ đợi nguồn giác mạc từ người hiến sau khi qua đời.