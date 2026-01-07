HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

305 căn nhà của NovaBeach Cam Ranh được cấp lại sổ đỏ

Sơn Nhung

(NLĐO)- Có 305 căn nhà tại dự án NovaBeach Cam Ranh của Novaland sẽ được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), thường gọi là sổ đỏ) đã cấp cho nhà đầu tư, với tổng diện tích hơn 85.000 m², để rà soát, điều chỉnh lại mục đích sử dụng đất cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Sau khi hoàn tất việc rà soát, các giấy chứng nhận này sẽ được cấp lại theo đúng loại đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Kiến nghị trên được nêu trong Thông báo kết quả thanh tra số 3496/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ về các dự án còn khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Khánh Hòa. Trong danh sách này có dự án NovaBeach Cam Ranh, quy mô khoảng 22 ha, thuộc Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort. Dự án do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) hợp tác với Công ty TNHH Carava Resort triển khai.

Phối cảnh dự án NovaBeach Cam Ranh của Novaland

Trên cơ sở kết luận thanh tra, ngày 29-12-2025, Bộ Tài chính đã có văn bản số 833/BC-BTC trình Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị bổ sung, mở rộng phạm vi áp dụng Nghị quyết 170 để tháo gỡ vướng mắc cho một số dự án tại Khánh Hòa, trong đó có NovaBeach Cam Ranh.

Theo đề xuất, các dự án không thông qua đấu thầu nhưng phù hợp với quy hoạch sẽ được tiếp tục triển khai; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định trên cơ sở các quyết định điều chỉnh quy hoạch của địa phương theo đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ kiến nghị tỉnh Khánh Hòa rà soát toàn bộ thủ tục giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh loại đất và thời hạn sử dụng đất của dự án; tổ chức xác định giá đất để tính tiền thuê đất trong trường hợp chuyển từ đất ở nông thôn không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại – dịch vụ. 

Đồng thời, cần điều chỉnh mục đích sử dụng đất đối với 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhà đầu tư; kiểm tra, rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng được yêu cầu đánh giá lại tiến độ thực hiện dự án trong thời gian qua, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp; yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đặc biệt là năng lực tài chính, để đẩy nhanh việc hoàn thiện dự án.

Đối với 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích hơn 85.000 m², Thanh tra Chính phủ xác định vướng mắc xuất phát từ chủ trương áp dụng loại hình "đất ở không hình thành đơn vị ở" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trước thực tế này, nhà đầu tư đã đề xuất phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhằm phù hợp với khung pháp lý hiện hành.

Theo định hướng xử lý, trong thời gian tới, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên sẽ được thu hồi và cấp lại với mục đích sử dụng là đất thương mại – dịch vụ. Công ty TNHH Carava Resort cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương để hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, đồng thời tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành dự án NovaBeach Cam Ranh, bảo đảm tiến độ và tính pháp lý lâu dài.

tỉnh Khánh Hòa Novaland quyền sử dụng đất giấy chứng nhận Thanh tra Chính phủ
