31 triệu người dân đã có sổ sức khỏe điện tử

Ngày 2-2, tại TPHCM, Bộ Y tế tổ chức hội nghị giao ban công tác khám chữa bệnh năm 2026. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết năm 2025, ngành y tế đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng.

Hơn 200 triệu lượt người khám chữa bệnh mỗi năm

Các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch; hệ thống y tế tiếp tục được củng cố về quy mô, chất lượng và hiệu quả.

Bộ Y tế đã tham mưu ban hành nhiều luật, nghị định, nghị quyết và thông tư quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động y tế. Công tác phòng bệnh, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và chuyển đổi số y tế có bước tiến rõ nét.

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, chất lượng dịch vụ tiếp tục được nâng cao, đáp ứng nhu cầu khoảng 200 triệu lượt người bệnh mỗi năm; quản lý chất lượng, an toàn người bệnh và cải cách hành chính được đẩy mạnh, hướng tới lấy người bệnh làm trung tâm. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu, can thiệp phức tạp được triển khai thành công, góp phần nâng cao vị thế y học Việt Nam, giảm chi phí bệnh tật.

Hướng dẫn người bệnh lấy phiếu khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội)

Báo cáo công tác khám chữa bệnh, TS-BS Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, cho biết năm 2025, hệ thống y tế đã bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho hơn 17 triệu lượt người bệnh điều trị nội trú và khoảng 170 triệu lượt khám ngoại trú.

Ngành y tế cũng hoàn thành nhiệm vụ y tế phục vụ nhiều sự kiện lớn của đất nước như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc; Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác khám, chữa bệnh năm 2026

Cùng với đó, nhiều bệnh viện đã triển khai thành công các kỹ thuật y học tiên tiến, chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bộ Y tế cũng xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ toàn dân.

Đáng chú ý, công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, số thủ tục trong lĩnh vực khám chữa bệnh giảm từ 106 xuống còn 19; hơn 70% cơ sở y tế công bố triển khai bệnh án điện tử…. Việc này giúp người dân và cơ sở y tế tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời tăng tính minh bạch trong quản lý, hiện thực hóa yêu cầu "lấy người dân làm trung tâm, y tế cơ sở làm nền tảng" theo Nghị quyết 72-NQ/TW.

Tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Theo TS Hà Anh Đức, chuyển đổi số tiếp tục được xác định là trọng tâm chiến lược. Bộ Y tế đã hoàn thành 3 cơ sở dữ liệu lớn gồm: dữ liệu người hành nghề, cơ sở khám chữa bệnh và hệ thống kê đơn thuốc điện tử.

Đến nay, khoảng 31 triệu người dân đã có sổ sức khỏe điện tử; hơn 1.200 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử; trên 1.000 bệnh viện, cơ sở y tế được kết nối qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa. Nhiều đơn vị ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viện.

Trước đó, Bộ Y tế đã tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, cho phép thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính. Quyết định này không ban hành thêm nội dung mới mà làm rõ phạm vi các nhóm dữ liệu y tế được phép sử dụng thay giấy tờ truyền thống, góp phần giảm thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số y tế.

TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, phát biểu tại hội nghị

Ông Đức cho biết năm 2026, hệ thống khám chữa bệnh tập trung xây dựng và triển khai loạt đề án trọng điểm giai đoạn 2026–2030, gồm phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện, du lịch y tế, trung tâm y tế chuyên sâu; tăng cường năng lực pháp y, pháp y tâm thần và mạng lưới bệnh viện vệ tinh. Ngành y tế tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết 72-NQ/TW.

Hệ thống khám chữa bệnh sẽ tăng cường bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bệnh, cung cấp dịch vụ y tế công bằng, kịp thời, chất lượng, hướng tới phát triển hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.

Người bệnh có thể xem kết quả khám chữa bệnh trên sổ điện tử

Tới đây, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng mới tiệm cận chuẩn mực quốc tế, đánh giá minh bạch, gắn với cải tiến thực chất. Các cơ sở y tế được yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh; triển khai đồng bộ sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu; mở rộng khám chữa bệnh từ xa, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và ứng dụng AI, dữ liệu lớn, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.