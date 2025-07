327 năm hình thành vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn qua các tác phẩm

"Sài Gòn năm xưa" - "Sài Gòn tạp pín lù" - "Sài Gòn dưới mắt tôi" là bộ ba sách của cụ Vương Hồng Sến. Những cuốn sách này mang đến cho độc giả nhiều thông tin phong phú và độc đáo về Sài Gòn năm xưa, sắp xếp đúng kiểu "tạp pín lù", khó tìm thấy ở tài liệu phổ biến.

Bộ sách này của cụ Vương nằm trong danh sách những tác phẩm được NXB Trẻ ký hợp đồng tác quyền trọn đời. Bản in bìa cứng đồng bộ với các tác phẩm cùng tác giả do NXB Trẻ phát hành.

Sách "Sài Gòn năm xưa" và "Sài Gòn dưới mắt tôi" của cụ Vương Hồng Sến

"Ký ức lịch sử về Sài Gòn" và các vùng phụ cận (Souvenirs historiques sur Saigon et ses environs) là bài diễn văn do học giả Trương Vĩnh Ký viết và đọc tại trường Thông ngôn khi ông làm giám đốc, và được in lại trong tập san "Du ngoạn và Thám sát" (Excursions et Reconnaissances) năm 1885.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu lược dịch và chú thích trong đoạn mở đầu: "Chúng ta hãy rảo khắp Sài Gòn cổ, hãy tham quan hết mọi nẻo vùng và nói lên những nhận định về mặt địa lý lẫn lịch sử. Sài Gòn thời xưa thế nào? Trước và dưới triều đại Gia Long? Dưới thời Minh mạng, Thiệu Trị và Tự Đức ra sao? Cảnh vật Sài gòn khi người Pháp mới tới thế nào?".

Cuốn sách đưa người đọc trở về với ký ức Sài Gòn kể từ thời cựu trào cho đến khi người Pháp xâm lược. Trong quá trình đó, diện mạo và địa danh Sài Gòn có nhiều thay đổi, nhiều đường phố mới và dinh thự mọc lên.

Sách "Ký ức lịch sử về Sài Gòn" và các vùng phụ cận của tác giả Trương Vĩnh Ký

"Lược sử Sài Gòn từ thế kỷ XVII đến khi Pháp xâm chiếm" (1859) là công trình nghiên cứu công phu của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu về lịch sử thành phố kể từ lúc còn là vùng đất hoang sơ cho đến khi những lưu dân Việt đầu tiên từ miền ngoài vào sinh sống, chung đụng với các tộc người khác.

Qua bao thăng trầm chính trị, sự giao thương với nước ngoài với tư cách là cửa ngõ quan trọng của cả một vùng trù phú, Sài Gòn trở nên trung tâm đô hội rực rỡ, liên tục phát triển cho dù có phen bị chính sách của triều đình nhà Nguyễn làm cho lu mờ chỉ vì nó không phải đất kinh kỳ.

Không chỉ có các sự kiện lịch sử hấp dẫn, cuốn sách còn chứa đựng những thông tin thú vị về sự giao thoa văn hóa giữa các tộc người, về cách mà Sài Gòn vững vàng phát triển khi đứng giữa các thế lực đối nghịch, kể cả âm mưu thôn tính của ngoại bang.

Các tác phẩm do NXB Trẻ giới thiệu nhân kỷ niệm 327 năm hình thành vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn (2.7.1976 - 2.7.2025)

Nhà văn Sơn Nam với ba cuốn biên khảo chuyên về miền Nam và Sài Gòn - Gia Định, với lối viết dung dị, dễ hiểu, tái hiện câu chuyện một vùng đất, gồm: "Lịch sử khẩn hoang miền Nam", "Giới thiệu Sài Gòn xưa - Ấn tượng 300 năm - Tiếp cận với đồng bằng sông Cửu Long", "Đất Gia Định xưa - Bến Nghé xưa - Người Sài Gòn".