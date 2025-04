33 "yêng hùng" mang dao, kiếm, ná cao su đi tìm đối thủ để "giáp lá cà"

Ngày 18-4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình

Trước đó, chiều 5-4, nhóm đối tượng gồm 33 thanh, thiếu niên trú tại huyện Quỳnh Phụ có độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi đã hẹn nhau qua mạng xã hội, mang theo hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, súng bắn cồn, ná cao su… điều khiển 13 xe máy lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường, qua nhiều địa bàn, tìm nhóm đối tượng khác để "giáp lá cà"

Khi đến khu vực hồ Dương Thanh, xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy, nhóm "yêng hùng" trên gặp nhóm thanh, niên huyện Thái Thụy gồm 6 người và đã xảy ra xô xát, chửi bới, đe dọa nhau bằng hung khí, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã khẩn trương huy động lực lượng, điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.