Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) có quyết định 3161 ngày 11-8 cử 34 công chức về địa phương hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.



34 công chức của Bộ NN-MT về địa phương gỡ vướng thủ tục đất đai

Danh sách gồm 34 công chức thuộc Cục Quản lý đất đai về công tác địa phương, cấp vụ cao nhất là Phó Trưởng phòng.

34 công chức được yêu cầu hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thời gian công tác là 3 tháng kể từ ngày 15-8-2025.

Cục Quản lý đất đai cử cán bộ về địa phương

Cục Quản lý đất đai có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai việc cử công chức đi công tác địa phương; thực hiện công tác quản lý công chức được cử đi công tác theo quy định của pháp luật và thẩm quyền đã được phân cấp; nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực đất đai của địa phương; định kỳ thứ 2 hàng tuần, tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ.

Công chức được cử đi công tác có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công chức ở địa phương tổ chức thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đất đai đã được phân cấp, phân quyền; kịp thời nắm bắt, hỗ trợ hoặc báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết vướng mắc, khó khăn, đề xuất, kiến nghị của địa phương liên quan tới lĩnh vực đất đai; nắm bắt, tổng hợp chung về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý trong các lĩnh vực NN-MT của địa phương, kịp thời báo cáo Bộ.

Mới đây, Bộ NN-MT đã ban hành Quyết định số 2971 thành lập 10 đoàn công tác do 10 thứ trưởng dẫn đầu về hỗ trợ địa phương.

Quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng yêu cầu 10 đoàn công tác sẽ nắm bắt tình hình, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của địa phương về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.