34 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ Tết đầu tiên

Ngày 14-2, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trong ngày 14-2 (27 tháng Chạp), toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người và bị thương 31 người.



Lực lượng CSGT điều tiết giao thông dịp tết. Ảnh: Cục CSGT

Theo đó, so với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, số tai nạn giảm 18 vụ, giảm 8 người chết, giảm 6 người bị thương. Các vụ việc đều xảy ra trên đường bộ; đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 10.013 trường hợp vi phạm; tạm giữ 101 xe ô tô, 2.496 xe máy, 102 phương tiện khác; tước 283 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.668 trường hợp. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 2.145 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.219 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 26 trường hợp...

Riêng các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Phòng CSGT đã kiểm tra, lập biên bản 45 trường hợp vi phạm; tước giấy phép lái xe 2 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 13 trường hợp...

Các trường hợp xử lý qua Hệ thống giám sát do địa phương trực tiếp ghi nhận là: 5.260 trường hợp (trong đó số trường hợp đủ điều kiện xử phạt 1.112 trường hợp; không đủ điều kiện xử phạt 4.134 trường hợp); gửi thông báo phạt nguội 1.119 trường hợp; số trường hợp xử phạt do Cục CSGT, Phòng CSGT Công an các địa phương khác phát hiện, gửi thông tin để xử lý 69 trường hợp.

Các trường hợp xử lý qua thiết bị nghiệp vụ, ghi nhận 2.816 trường hợp, trong đó lập biên bản nóng 1.942 trường hợp; gửi thông báo phạt nguội 1.070 trường hợp; số trường hợp xử phạt do Cục CSGT, Phòng CSGT địa phương khác phát hiện, gửi thông tin để xử lý 102 trường hợp...

Trước đó, ngày 12-2, Cục CSGT đã ban hành kế hoạch và phát động chương trình hỗ trợ nhân dân về quê đón Tết an toàn, thông suốt, đặc biệt hướng tới công nhân, người lao động, sinh viên và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại các thành phố lớn, khu công nghiệp. Các địa phương sẽ thành lập các điểm hỗ trợ trên dọc tuyến giao thông, sẵn sàng giúp đỡ người dân xử lý sự cố, tình huống phát sinh trong quá trình di chuyển; đồng thời chủ động phối hợp, bàn giao nhiệm vụ giữa các địa bàn nhằm bảo đảm hành trình của nhân dân được liên tục, an toàn.