350 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Sáng 18-9, tại Hà Nội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí truyền thông thông báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (gọi tắt là Đại hội).

Ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu. Ảnh: Toàn Thắng

Thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, cho biết Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương có 25 tổ chức Đảng trực thuộc với trên 5.000 đảng viên. Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu, đảm bảo theo đúng cơ cấu; công tác nhân sự được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị.

Dự kiến Đại hội diễn ra trong 2 ngày: 22 và 23-9 tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (Hà Nội).

Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội sẽ đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 và đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là mốc son trong quá trình xây dựng Đảng bộ theo mô hình mới, trong điều kiện mới.

Công tác nhân sự được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chỉ thị 45. Tại Đại hội sẽ thông qua số lượng Ban Chấp hành, nhân sự cụ thể sẽ được chỉ định sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Sau Đại hội, bộ máy lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo các hoạt động trong Đảng bộ đến khi Ban Chấp hành Trung ương chỉ định nhân sự Ban Chấp hành mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, cho biết Đại hội diễn ra trong bối cảnh mới, tình hình mới của Đảng, của đất nước bởi vậy Đại hội sẽ thể hiện rõ vai trò kết nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong mái nhà chung Mặt trận thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Thái Học, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ từ một tổ chức là Đảng đoàn, nay là Đảng ủy, lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực, từ đó đặt ra những yêu cầu mới cho Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đại hội của sự đoàn kết, nỗ lực, thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất phát huy trí tuệ của toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Với ý nghĩa đó, Đại hội phải đề ra giải pháp nhằm đổi mới cơ chế, cách thức hoạt động; tăng cường tính thực chất, chiều sâu và hiệu quả, khắc phục tính phong trào, tính hình thức; huy động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tập hợp, khơi dậy sức dân và nguồn lực trong nhân dân theo đúng tinh thần của Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu.

Báo cáo chính trị xác định 5 phương hướng, 10 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm và 10 nhóm giải pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và 5 nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đề ra 3 khâu đột phá được tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ là: Đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới; tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân; Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chú trọng rèn luyện cán bộ qua hoạt động thực tiễn; gắn kết chặt chẽ "lý luận với thực tiễn", "nói đi đôi với làm".